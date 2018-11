Quinté + MARDI 20 NOVEMBRE – CHANTILLY



Je vous donnais dimanche le tiercé-quarté en 4 chevaux, le quinté en 6 !

12 ASCOT SPIRIT Mon coup de cœur 10/1 5 Falco Delavillière Le + expérimenté 3 LAND OF MIND Tout pour plaire... 1 SALT LAKE CITY En forme olympique 11 LE PARRAIN C’est lui le patron ! 4 ZAVRINKA A racheter 16 BIBI VOICE Avec la « mère »Michel 7 MOSGIEL Un bon du Sud Ouest

Indice de confiance : 1/5



Conseils de jeu :



Base solide : 5 FALCO DELAVILLIERE (écart 1) 1er mardi ! 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche.

Base moins solide : 1 SALT LAKE CITY (écart 0,0,0) 4e jeudi. 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi !

Favori douteux : 9 EGO DANCER car tendre surtout avec le 15 tout à l’extérieur ! (écart 0) 2e mardi. 1er jeudi ! 2e lundi.

Coup de cœur : 12 ASCOT SPIRIT (écart 5) 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 16 BIBI VOICE (écart 0) 2e à 20/1 jeudi ! 5e lundi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 63, écart maximum 134)

Regrets : 8 ISERMAN va mener sur le sable qui va l’avantager. Et il y a encore 2 Pantall (Écart 2) 1er à 20/1 samedi !

Cheval au nom rigolo : 16 BIBI VOICE (écart 7)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 SALT LAKE CITY (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi. 4e dimanche.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 11 LE PARRAIN (écart 2) 4e samedi.

La pêche à la ligne : 12 août Clairefontaine 1er Ascot Spirit 59,5 kg, 2e Zavrinka 56 kg ; 22 septembre Longchamp 1er Zavrinka, 4e Falco Delavillière, 5e Iserman ! (cela donnait le gagnant de lundi)



MON ANALYSE :



12 ASCOT SPIRIT : J’en fais mon coup de cœur les yeux fermés car le handicapeur lui donne la course ! Ce bon cheval s’est permis le luxe de battre la bonne Zavrinka en août en lui rendant 3,5 kg. Ici, il en reçoit 2,5 kg. Il a donc 6 longueurs d’avantage sur sa rivale. Or, cette dernière vient de gagner la course référence devant le gros favori Falco ! Tout est dit !

5 FALCO DELAVILLIERE : C’est de très loin le plus expérimenté de tout le peloton. Son jockey Christophe Soumillon cherche chaque année à gagner un maximum de course pour la cravache d’or ! Là, il monte une toute première chance.

6 LAND OF MIND : Il semble taillé pour briller à ce niveau surtout avec l’aide de Stéphane Pasquier. Les places à la corde sont importantes sur ce parcours réduit. Il a tiré le 5. Tous les feux sont donc au vert...

1 SALT LAKE CITY : Il a le cul entre deux chaises puisqu’il est un peu juste pour les listed et chargé dans les gros handicaps. Ce qui lui barre dans les deux cas le chemin de la victoire. Malgré tout, il se montre toujours égal à lui-même. Son entraîneur est confiant malgré la lourde charge. Le cheval est resté au top. Ce qui m’enthousiasme, c’est son numéro 1 à la corde. C’est lui qui va faire le moins de chemin jusqu’au poteau d’arrivée...

11 LE PARRAIN : Cheval tout neuf, il n’a pas encore montré sa vraie valeur aux yeux du handicapeur. Sa dernière déception ne compte pas car son entraîneur avoue s’être « trompé de distance »... C’est aussi une technique pour perdre du poids dans les handicaps. Comme on ne sait rien sur lui, il pourrait réaliser un coup d’éclat ! A jouer à cheval gagnant et placé.

4 ZAVRINKA : C’est le papier de la course puisqu’elle a battu toutes les bonnes valeurs au départ. Maintenant, son poids n’est pas un cadeau. Son numéro 6 à la corde doit lui permettre de reprendre sa série d’accessits... A racheter à tout prix !

16 BIBI VOICE : Bibi va-t-il trouver sa voie dans les quintés ? Je le pense car il reste sur deux beaux succès en plus petite société. C’est le chouchou de sa cavalière la « mère » Michel ! Depuis le temps que je l’attends à l’arrivée d’un quinté... je crois que c’est son D Day !

7 MOSGIEL : Bon poulain dans le Sud-Ouest, il monte à Paris pour savoir s’il a la pointure des gros quintés parisiens. Sa valeur à ce niveau est loin d’être certaine. On marche donc sur des œufs avec lui. Maintenant je sais que l’entourage est confiant car le cheval est au mieux. Ce sera tout ou rien !



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20).





