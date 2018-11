Quinté + MARDI 27 NOVEMBRE – DEAUVILLE

13 CAYO COCO Mon coup de cœur 14 WALEED Lâché au poids ! 10 GOLDEN RAJSA Soumillon veut gagner 8 RUBENS Une peinture ! 5 PASCASHA d’OR Le + frais de tous ! 1 IN THE LOPE Vient de faire un truc... 2Crépusculedesdieux C’est un ange... 9 ALLEZ HENRI Va-t-il répéter ?

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MARDI 27 NOVEMBRE – DEAUVILLEIndice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 10 GOLDEN RAJSA (écart 2) 3e mardi. 3e vendredi.Base moins solide : 14 WALEED (écart 4) 1er mardi ! 1er mercredi !Favori douteux : 9 ALLEZ HENRI (écart 2) 2e mardi. 4e mercredi. 1er samedi !Coup de cœur : 13 CAYO COCO (écart 1) 3e à 14/1 dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 8 RUBENS (écart 0) 5e lundi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 6 HAYA OF FORTUNE (Écart 0,0) 4e mercredi. 1er à 20/1 dimanche ! 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 2 CREPUSCULE DES DIEUX (écart 0) 2e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 CREPUSCULE DES DIEUX (écart 5) 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 11 GREEN BAY (écart 7)La pêche à la ligne : Deauville 24 octobre 1er Allez Henri 57,5 kg, 3e Waleed 59 kg, 4e Golden Rajsa 60 kgMON ANALYSE :13 CAYO COCO : C’est la seule et courageuse 3 ans au départ ! Elle a montré cette saison qu’elle peut gagner au niveau quinté puisqu’elle l’a fait au détriment du régulier Falco Delavillière... Elle ne peut pas rêver de meilleure ligne ! Ensuite, elle a couru en bon cheval de handicap pour reperdre du poids... Ici, elle se retrouve en bas de tableau ! J’en fais mon coup de cœur puisque le handicapeur lui donne la course !14 WALEED : 3e du récent quinté référence, il retrouve son gagnant avec un net avantage au poids ! Bien placé à la corde et confié à Stéphane Pasquier (Monsieur quinté), j’estime qu’il offre toutes les garanties d’une bonne base. C’est un peu sa course. Stéphane court pour gagner !10 GOLDEN RAJSA : Cette bonne pouliche a épinglé son tiercé. Elle le méritait amplement. Je trouve d’ailleurs que le handicapeur est très gentil avec elle. Cela fait les affaires de Christophe Soumillon toujours à la recherche de victoires dans son éternelle course à la cravache d’or !!!8 RUBENS : Je le sens bien pour plusieurs raisons. D’abord son entraîneur traverse l’Europe pour honorer cet engagement avec ses deux chevaux. On sait que Rubens est plus constant que Veakalto. C’est donc le préféré. On ne fait pas autant de kilomètres sur la route (en évitant les gilets jaunes) pour revenir bredouille à l’écurie ! Vous me suivez ?...5 PASCASHA d’OR : Son mentor le ménage pour le faire bien vieillir. Il ne court qu’à bon escient. Cela veut dire qu’il est prêt à en découdre ! Sa fraîcheur en cette fin de saison éprouvante doit faire la différence ! On peut le suivre en confiance surtout qu’il est toujours très chuchoté à chacune de ses sorties...1 IN THE LOPE : Il a fait un sacré truc la dernière fois en passant brusquement de la dernière à la 6e place !... Cela décoiffe... Si son habile jockey (Maxime Guyon) parvient à le tenir légèrement plus près de la tête, alors il va faire très mal ! S’il attend trop longtemps, il va encore nous donner des regrets...2 CREPUSCULEDESDIEUX : C’est un ange et un amour de cheval. Malgré de lourdes charges à porter, il se donne toujours à fond. Il aime partir de loin pour mener si possible à sa guise. Son numéro 5 dans les boîtes est donc déterminant pour lui. J’applique sa devise : « qui m’aime me suive »...9 ALLEZ HENRI : J’ai encore en travers de la gorge sa dernière victoire surprenante dans le quinté référence. Il m’avait tellement déçu depuis très longtemps que je le croyais cuit... Visiblement le changement d’entraînement lui a redonné du moral. Je le reprends car c’est la ligne la plus solide de la course mais je vous alerte sur un gros problème avec lui : il ne répète jamais une bonne course ! C’est lui le favori douteux. Je n’ai pas eu le courage de l’écarter car je n’ai pas envie de me faire avoir deux fois de suite avec lui…