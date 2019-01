Quinté + Mardi 29 janvier - Vincennes

9 ELENA de Piencourt La + rapide et + douée 3 EXTRA LIGHT Course visée ! 6 ELITE DE JIEL Bientôt dans l’élite ?... 1 ETERNELLE DELO Bien calée à la corde 15 ENSKA Mon coup de cœur 18/1 16 ELENA Princesse Les a toutes battues ! 13Maharani de Baroda Belle suédoise... 7 Espella Vedaquaise N’a pas tout montré…

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MARDI 29 janvier 2019 – VINCENNES5.100 euros de gains depuis le 31 décembre ! Je donne samedi le tiercé en 3 chevaux, le quarté et le quinté ! Dimanche je vous donne le prix d’Amérique en mettant les 3 Bazire dont le second à 67/1 ! Lundi on rajoute le tiercé et le quarté !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 3 EXTRA LIGHT (écart 0,0) 3e mardi. NP mercredi. 1er samedi. 3e du prix d’Amérique ! NP lundi.Base moins solide : 9 ELENA DE PIENCOURT (écart 0) 2e mercredi. 4e jeudi. 5e vendredi. 3e samedi. 1er lundi !Favori douteux : 2 ELECTRA JET puisque son entraîneur dit que c’est plus une jument d’été (écart 3) 2e vendredi.Coup de cœur : 15 ENSKA (écart 6)Tocard déniché derrière les fagots : 1 ETERNELLE DELO (écart 2) 5e à 25/1 jeudi. 5e à 20/1 samedi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 107, écart maximum 134)Regrets : 8 EOLIA DE HOUELLE (écart 6) 2e mardi.Cheval au nom rigolo : 3 EXTRA LIGHT (écart 0) 3e mercredi. 3e jeudi. 3e vendredi à 25/1. 2e à 67/1 du prix d’Amérique ! NP lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 9 ELENA DE PIANCOURT (écart 0,0,0) NP mercredi. 2e vendredi. 3e samedi. 5e du prix d’Amérique ! NP lundi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 ELECTRA JET (écart 7)La pêche à la ligne : Vincennes 29 décembre : 1er Elite de Jiel, 2e Eléna Princesse, 3e Eternelle Délo, 4e Eolia de Houelle, 5e Enska.Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) ! Mercredi 9 : tiercé (27,00), quarté (163,28) ! Vendredi 11 : tiercé (199,00), tuyau 2e à 18/1 ! Dimanche 13 : tiercé (179,20), quarté (462,15), quinté (709,20), tuyau 2e à 45/1 !! Mardi 15 : tiercé ordre (167,50). Jeudi 17 : tiercé (36,20), quarté (45,89), quinté (83,80), tuyau 3e à 19/1 ! Samedi 19 : tiercé (33,60), quarté (29,38), quinté (38,60), tuyau 5e à 20/1 ! Dimanche 20 : tiercé en 4 (5,20), quarté (12,48). Lundi 21 : tuyau gagnant à 22/1 ! Mardi 22 : tuyau 5e à 15/1. Samedi 26 : tiercé en 3 (1,90), quarté (2,99), quinté (3,80). Dimanche 27 : tiercé (79,20), quarté (164,06), quinté (247,40). Lundi 28 : tiercé, quarté !