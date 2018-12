Quinté + MARDI 4 Décembre – VINCENNES



2.745 euros de gains en novembre ! Je vous donnais le petit tiercé de dimanche et le gros tiercé-quarté de lundi avec ma grande trouvaille (le 17) 4e à 57/1 !! Je vous avais dit au passage que Bazire n’avait pas de chance. Vous l’avez joué à 10/1 pour rien ! J’avais dit également que nos 3 lyonnais (Lerenard) n’avaient pas la pointure... Ils m’ont tous donné raison ! De tels commentaires, vous ne les trouvez nulle part ailleurs !... Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

4 ELIOT d’AMBRI Mon coup de coeur 17 ENJOLEUR LEMAN Nivard est confiant ! 15El Costo du Banney Le + « costo » de tous 2 ELORIUS DE GUEZ Un Bazire sans titre 18 EXPLOSIF Une petite bombe ? 10 ESPOIR DE SIMM Le + régulier 7 ECU du VIVIER Vaut-il de l’or ?... 3 ERDEVAN THONIC Très courageux !

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 15 EL COSTO DU BANNEY (écart 1) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 17 ENJOLEUR LEMAN (écart 1) 2e dimanche.

Favori douteux : 5 ESPOIR DU LANGIS (écart 4) 2e mercredi.

Coup de cœur : 4 ELIOT d’AMBRI (écart 2) 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 3 ERDEVEN THONIC (écart 0) 1er à 15/1 mercredi ! 4e à 57/1 lundi !

Chevaux à rayer : 13 EPONIN DESJY avec un record de 1’17’’1 indigne pour courir un quinté avec une chance (écart 70, écart maximum 134)

Regrets : 5 ESPOIR DU LANGIS (Écart 5)

Cheval au nom rigolo : 15 EL COSTO DU BANNEY (écart 0) 3e vendredi ! 1er samedi ! 2e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 EXPRESS de l’ITON malheureusement très fautif en ce moment d’où son absence dans ma sélection mais sur sa classe il peut le faire...(écart 2) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 13 EPONIN DESJY (écart 12)

La pêche à la ligne : 19 novembre Vincennes : 2e El Costo du Banney, 4e Ecu du Vivier, 7e Erapolis. 6 novembre Vincennes : 2e Eliot d’Ambri, 3e El Costo et 6e Erdeven Thonic (cela donne le couplé de dimanche ; et mon tocard à 57/1 lundi)



MON ANALYSE :



4 ELIOT d’AMBRI : J’en fais mon coup de cœur car il m’a tapé dans l’œil la dernière fois en plongeant entre ses rivaux pour finir devant la base du jour El Costo ! Il ne peut rêver meilleur ligne. Et puis samedi Lebourgeois m’a fait gagner mon coup de cœur à une jolie cote. Il peut doubler la mise ! J’y crois...

17 ENJOLEUR LEMAN : C’est le futur roi des tiercés car Franck Nivard détient avec lui un cheval capable de bien vieillir. Ses grandes battues seront plus faciles à lancer sur la grande piste ! L’engagement est idéal. Son mentor est confiant. Alors attention car l’ami Franck adore gagner surtout lorsque JMB est là aussi...

15 EL COSTO DU BANNEY : C’est devenu une référence pour faire le papier chez les jeunes prétendants aux tiercés de l’hiver. Il est pratiquement toujours là et dans des lots bien composés. Il ne peut que progresser tout au long de l’hiver. Le lot est dans ses cordes. Il gagnera sa course d’ici peu...

2 ELORIUS DE GUEZ : Son papier est vide de sens... Pourtant il est gros favori... Pourquoi ? Parce que c’est un Bazire ! Oui mais je tire la sonnette d’alarme. Car pour faire l’arrivée du jour, il va falloir qu’il montre un tout autre visage et qu’il affiche d’énormes progrès... Je fais confiance à JMB pour le transcender... Hier, je vous ai invité à enlever Bazire de vos jeux car je ne lui voyais aucune chance alors que mes confrères vous l’indiquaient en favori et il n’a pas fait l’arrivée ! Alors merci qui ?...

18 EXPLOSIF : On dit de lui que c’est une petite bombe même s’il ne m’a strictement rien montré pour le moment. Pour être franc, son papier m’a fait gerber !... Alors pourquoi vous l’indiquer ? Tout simplement parce que j’ai appris que son entourage a visé la course de longue date. Le cheval a été préparé avec soin pour gagner son objectif du meeting. Vous voilà prévenus mais pour ma part je demande à voir... Et s’il explose, il sera distancé. Donc il ne faut pas en faire une base...

10 ESPOIR DE SIMM : Il y a deux choses qui me plaisent chez lui. D’abord la qualité de son entraînement qui n’est pas trop à la fête dans les quintés depuis un bon moment. Ensuite, c’est sa grande régularité. Il répète toutes ses courses en ce moment. Il me semble taillé pour redorer les couleurs de son patron dans les jeux à la carte !

7 ECU DU VIVIER : C’est un Duvaldestin. On lui doit donc le respect. Car son équipe déteste courir les quintés sans avoir une bonne chance. Le cheval arrive au mieux dans un lot à sa portée. Il doit gagner sa course cet hiver. C’est son contrat avec son patron. Alors pourquoi pas dès aujourd’hui à une cote spéculative ? A jouer à cheval gagnant et placé...

3 ERDEVEN THONIC : Pour le mettre dans ma sélection, j’ai pris le risque calculer d’enlever le Bigeon favori (Espoir de Langis) car l’entraîneur de ce dernier ne cache pas que son cheval n’est pas encore prêt. Il lui manque une course. Alors que mon favori arrive sur l’engagement dans son costume de jeune marié. Ce n’est pas un crack mais son papier me plait. Il est en forme et très accrocheur. Alors attention à lui !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1.

Novembre : 2.745 euros de gains !

Octobre : 1843 euros de gains.

Septembre : 1.584 euros de gains !

Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !

Juin : 2.289 euros de gains avec notamment 15 tiercés sur 30 courus soit 50% de réussite dont un tiercé en 3 chevaux rapportant 205 euros pour un euro !!

Mai : 2.974 euros de gains !!

Avril : 1.214 euros de gains.

Mars : 2.672,09 euros de gains ! Encore un quinté en 5 et 50% de réussite au quinté !

Février : 1.698 euros de gains en février dont un quinté en 5, 2 tiercés en 3, 3 quartés en 4 !

Janvier : lundi 1er : 1.094 euros de gains dont le quinté du prix d’Amérique et un quinté en 5 chevaux !...

Décembre : 2.162,84 euros de gains !





