Quinté + Mardi 7 août – DEAUVILLE

14 WALEED

Mon coup de cœur

12 South Captiva

Au top de sa forme

11 OCAMONTE

Sur la montante...

15 Hanabaal Tun

Adore le sable !

16 LIGHTOLLER

Ma grande trouvaille

2 ON THE SEA

Course visée

1 BROKLYN BABY

Un gros bébé de 63 kg

3 INCAMPO

Va courir en progrès

Indice de confiance : 1/5