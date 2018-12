Quinté + MERCREDI 12 Décembre – VINCENNES



8 BACCHUS d’ELA En plein boum ! 12 Blooma d’Héripré Déclassée !!! 15 ARIBO MIX « Bon + bon » ! 6 BIG BOSS Allez l’O.L. !! 10 Vaat des Caillons Mon coup de cœur 15/1 4 Baraka de Bougy A cause de Nivard... 9 BOURBON Somolli En regains de forme ! 2 Uppercut Ducal Mon coup de folie 50/1

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 BACCHUS d’ELA (écart 0) 1er vendredi ! 1er mardi !

Base moins solide : 12 BLOOMA d’HERIPRE (écart 0) 1er jeudi ! 1er samedi ! 3e dimanche. 3e mardi.

Favori douteux : 14 AZARO d’EVA car ce cheval ne sait plus du tout trotter. Il est annoncé favori car c’est un Bazire ! Mais que voulez-vous que JMB invente pour le faire trotter carré ?... (écart 0) 3e mercredi. 5e jeudi. 2e vendredi. 4e samedi. 4e mardi.

Coup de cœur : 10 VAAT DES CAILLONS (écart 2) 5e mercredi à 13/1. 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 2 UPPERCUT DUCAL (écart 3) 5e vendredi.

Chevaux à rayer : 3 BENJAMINE GEDE (écart 76, écart maximum 134)

Regrets : 13 BLUES DES LANDIERS il vient de me décevoir trois fois de suite... Il semble fatigué après de durs combats. Dommage car c’est l’un des meilleurs... (Écart 3) 1er mercredi ! 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 6 BIG BOSS (écart 0) 3e mercredi. 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 14 AZARO d’EVA (écart 9)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 3 BENJAMINE GEDE (écart 1) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : 28 novembre : 2e Bourbon Somolli, 4e Vaat des Caillons (cela donnait le gagnant de lundi et le 2/4 de mardi)



MON ANALYSE :



8 BACCHUS d’ELA : Il court de mieux en mieux sans ses baskets ! Au premier échelon, c’est un épouvantail ! Il vient de gagner le quinté référence. Il a tous les atouts pour doubler la mise !

12 BLOOMA d’HERIPRE : Si on la juge sur sa dernière magnifique course et sur son meeting d’hiver de l’an dernier, elle apparaît ici complètement déclassée ! Elle va rendre 25 m les « sabots » dans le(s naseaux)... C’est une bonne base...

15 ARIBO MIX : 3e des cracks Aubrion du Gers et Carat Williams à la fin de l’été, cette seule perf lui donne ici une toute première chance ! Plus à l’aise dans les quintés de province, il découvre ici son plus faible tiercé parisien. Son entourage veut se faire plaisir. C’est le jour J pour lui ! Rendez-vous ensuite à Cagnes...

6 BIG BOSS : C’est notre gros lyonnais et je me dois d’être chauvin avec lui. Il n’arrive plus à gagner mais son courage l’amène à toujours bien figurer dans de bons lots. Ce tiercé est facile pour lui. Il dispose ici d’une chance pour y entrer sans trop de difficulté. Car ensuite, ce sera plus relevé...

10 VAAT DES CAILLONS : J’en fais mon coup de cœur car je sais que son entourage a fait de cette course son objectif de l’hiver ! Ce cheval régulier n’a pas forcément la pointure d’un quinté à Vincennes. Mais le lot s’est vraiment creusé. Régulier, son courage mérite une belle récompense à ce niveau. C’est sa course !

4 BARAKA DE BOUGY : Je ne vous cache pas qu’elle m’a déçu la dernière fois. Elle ne m’a pas emballé. Malgré tout, je reste un fidèle fan de Franck Nivard. Je ne l’a vois pas trop dans le tiercé, plus pour une 4e ou 5e place.

9 BOURBON SOMOLLI : Son papier n’a rien d’extraordinaire... Il vaut désormais les réclamer... Par contre, il vient d’afficher un net regain de forme en battant Vaat... La ligne semble bonne. Il découvre dans la foulée un bel engagement d’où sa présence dans ma sélection.

2 UPPERCUT DUCAL : C’est son avant-dernière course en France avant d’être frappé par la limite d’âge le 1er janvier... Junior Guelpa monte à Paris pour tirer avec lui sa dernière cartouche afin qu’il sorte par la grande porte. Comme il doit y avoir des surprises, j’estime qu’elle va venir de lui... Attention !





