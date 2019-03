Quinté + Mercredi 13 mars - Laval

9 LOOKING SUPERB Superbe épouvantail ! 1 NANCY AMERICA Supporté par Stanislas 2 DIVINE MESLOISE Sublime déesse... 5 BLACK JACK FROM Roulette russe ?... 11 Coach Franbleu Vient de me décevoir... 12 COBRA BLEU Va-t-il se retrouver ?... 13 Abydos du Vivier Mon coup de cœur 50/1 16 Dexter Fromentro Crack au monté...

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + mercredi 13 mars 2019 – LAVALRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 5/5Conseils de jeu :Base solide : 9 LOOKING SUPERB (écart 3 – 35 fois à l’arrivée sur 46 quintés courus) 4e jeudi.Base moins solide : 1 NANCY AMERICA (écart 0,0) 3e jeudi. 2e samedi. 2e dimanche.Favori douteux : 5 BLAC JACK FROM capable de se montrer fautif (écart 0,0) 4e mercredi. 5e samedi. 1er dimanche.Coup de cœur : 13 ABYDOS DU VIVIER (écart 0,0,0) 5e vendredi. 1er samedi !! 3e dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 16 DEXTER FROMENTRO (écart 2) 5e mercredi. 4e 30/1 vendredi !!Chevaux à rayer : 4 ALLEGRO NONANTAIS, 15 BE MINE DE HOUELLE (écart 21, écart maximum 134)Regrets : 7 DREAM de NILREM car je pensais que la course était visée mais son entraîneur déclare « qu’il vaut mieux l’écarter »... J’espère qu’il ne nous ment pas... (écart 6) 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 9 LOOKING SUPERB (écart 1) 4e mardi. 1er samedi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 9 LOOKING SUPERB (écart 4) 4e mercrediDur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 7 DREAM DE NILREM (écart 1) 5e lundi. 3e à 70/1 vendredi ! 2e samedi !