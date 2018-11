Quinté + MERCREDI 14 NOVEMBRE – ANGERS



En une semaine je vous ai donné l’opportunité de toucher 2.258 euros de gains en 8 jours avec les tiercés-quartés de lundi et mardi ! C’est la grande forme ! Mon coup de cœur 3e mardi à 11/1 !! J’affiche 69% de réussite en novembre !!



15 ALBEROBELLO Mon coup de cœur 15/1 12 COPPER BAKED Vient de se révéler 11 CRY BABY Lâchée au poids ! 14 Gaetano Donizetti Sa dernière chance ! 3 SINBAB Le + régulier 1 HOUT BAY Très plaisant 4 NEGUEV Mon coup de folie ! 6 SAINT POIS Mon éternelle trouvaille

Indice de confiance : 1/5



Conseils de jeu :



Base solide : 3 SINBAD (écart 0,0) 1er mercredi ! 3e jeudi. 1er samedi ! 1er lundi ! 1er mardi !

Base moins solide : 12 COPPER BAKED (écart 2) 1er vendredi ! 4e samedi.

Favori douteux : 2 SKALETTO il faisait des sauts de lapin la dernière fois, ce n’est pas bon signe (écart 0) 5e jeudi. 2e mardi.

Coup de cœur : 15 ALBEROBELLO (écart 0) 2e à 31/1 mercredi ! 2e à 15/1 samedi ! 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 6 SAINT POIS (écart 0) 4e à 28/1 mardi ! 3e à 27/1 vendredi ! 1er dimanche à 15/1 !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 58, écart maximum 134)

Regrets : 10 PASTICHOP car très régulier (Écart 1) 5e à 70/1 lundi !!!

Cheval au nom rigolo : 3 sinbad (écart 1) 2e à 31/1 mercredi. 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi. 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 HOUT BAY (écart 3) 3e mercredi. 3e jeudi. 4e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 16 SENEPARK (écart 1) 5e à 70/1 lundi !

La pêche à la ligne : Saint-Cloud 27 octobre : 2e Copper Baked, 4e Sinbad, 5e Hout Bay ? 14e Larno (cela donne le couplé placé de mardi)



MON ANALYSE :



15 ALBEROBELLO : J’en fais mon coup de cœur car c’est le plus frais de tous ! Il a été économisé pour briller tout l’hiver. Cette course est son premier objectif. Et je sens bien Pasquier en profiter au maximum ! On le joue à cheval gagnant et placé !

12 COPPER BAKED : il m’a donné raison à très belle cote la dernière fois en finissant second du quinté référence. Ce jour-là, il a couru comme un prochain gagnant. Il ne va donc pas tarder à ouvrir son palmarès à ce niveau. Je lui reste fidèle...

11 CRY BABY : En découvrant les partants, je me suis écrié : « le handicapeur lui donne la course » !!!... C’est vrai qu’elle joue à cache-cache avec l’homme de plomb en décevant régulièrement. Mais nous savons tous qu’elle peut gagner facilement son tiercé quand elle veut ! Et à mon sens, son poids léger va lui donner des envies... Vous me suivez ?...

14 GAETANO DONIZETTI : Il a passé toute son année à me décevoir cruellement... Maintenant, David Smaga (son entraîneur) n’est pas un homme à courir pour rien. S’il insiste, c’est qu’il sait que son cheval garde la pointure. Avec l’arrivée du terrain lourd, j’estime qu’il va se réveiller à belle cote ! C’est un gros coup de poker à tenter !

3 SINBAD : C’est devenu l’un des rois des tiercés 2018 puisqu’il répète toutes ses courses ! Egal à lui-même, il doit pouvoir compléter sa collection d’accessits. On peut le prendre en base mais plus pour le quinté que le tiercé...

1 HOUT BAY : La dernière fois, je pensais qu’il allait décevoir pour perdre du poids en vue de sa saison 2019... Finalement, il a super bien couru à la corde et son coup de reins m’a vraiment plu ! Ce bon cheval garde tout son mordant. Alors je lui fais de nouveau confiance...

4 NEGUEV : ayant eu la grande chance de faire mon premier voyage de ma vie en Israël, j’ai eu le privilège de me « perdre » dans le désert du Neguev... Autant dire que son nom me rappelle de très bons souvenirs... Vous allez me dire, c’est là-dessus que vous nous le donnez ?... Je réponds oui ! Car il faut être fou pour gagner gros aux courses !!!!... Plus sérieusement, son entraîneur a visé l’épreuve avec ses deux chevaux et c’est tout simplement le meilleur des deux... Etes-vous rassurés ?

6 SAINT POIS : Je le voyais bien récemment. Il m’a déçu car il n’était pas encore prêt. Cette fois, il doit renouer avec une grande performance. Il va bien finir par me donner raison ! L’an dernier il a brillamment prouvé qu’il pouvait gagner son tiercé. J’estime qu’il va vite remettre les pendules à l’heure... Car il doit payer son avoine de l’année !



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.





