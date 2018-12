Quinté + MERCREDI 19 Décembre – PAU



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Je vous donnais le tiercé de lundi et carrément le quinté de mardi avec mon coup de cœur 5e !

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



8 ELVIS DE BANNE Un Nicolle estimé ! 2 ECBATANE A gagné un classique ! 3 EDDY BLUES 2e cartouche Nicolle !! 9 PRESIDENT LINE Craint les gilets jaunes 12 LYON CLERMONT Mon coup de cœur 20/1 15 MOODY MARY A battu Berjou ! 5 ROYALCLETY Lui aussi l’a battu ! 1 EXTREME NOUBA On va faire la fête !!

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 ELVIS DE BALME (écart 0,0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 1er samedi ! 1er dimanche ! 2e mardi.

Base moins solide : 2 ECBATANE (écart 2) 2e mercredi. 1er vendredi ! 3e samedi.

Favori douteux : 11 ECRINS (écart 1) 5e à 67/1 dimanche !

Coup de cœur : 12 LYON CLERMONT (écart 0) 4e à 29/1 samedi ! 5e mardi à 10/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 15 MOODY MARY (écart 1) 2e à 33/1 dimanche !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 79, écart maximum 134)

Regrets : 6 TOUZ DAY régulier et tout neuf mais a-t-il la pointure ?... (Écart 1) 3e à 52/1 dimanche !

Cheval au nom rigolo : 12 LYON CLERMONT (écart 5)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 SUCAILLE (écart 2) 3e samedi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 16 CRYSTAL MONEY (écart 6)

La pêche à la ligne : PAU 4 décembre : 1er Lyon Clermont, 2e Elvis de Balme, 3e Ecrins, 5e Love Max (cela en donnait 3 sur 5 dimanche dont 2 à très belles cotes et 3/5 mardi)



MON ANALYSE :



8 ELVIS DE BALME : Vous savez depuis longtemps que je mets systématiquement les Nicolle en tête de ma sélection. Je ne change pas une méthode qui gagne ! Le redoutable entraîneur est doublement représenté. Son cheval est mieux placé au poids qu’Eddy et me semble aussi meilleur. Il ne finira pas plus loin que second...

2 ECBATANE : Elle vient de gagner un classique Groupe 3 à Auteuil ! Autant dire qu’elle dégringole de catégorie. La logique pure et dure voudrait qu’elle gagne la queue en trompette !...

3 EDDY BLUES : Lui aussi a une belle musique... Ce rockeur me semble en mesure de faire valser bon nombre de ses adversaires. Comme tous les Nicolle, il court pour gagner ! Il sera là pour pallier la moindre défaillance de son compagnon de box. L’entraîneur peut même afficher le jumelé gagnant !...

9 PRESIDENTE LINE : Si les gilets jaunes ne lui barrent pas le chemin sur la piste, il devrait aller jusqu’au poteau dans l’ambition de briguer un nouveau mandat ! S’il gagne, il contribuera à lui tout seul à accroitre notre pouvoir d’achat ! Sa classe de plat doit faire la différence...

12 LYON CLERMONT : Avec un nom pareil, je me dois de vous l’indiquer en coup de cœur ! Je prends un ticket avec lui car il vient tout simplement de gagner la seule course référence fraîche paloise ! Il bat ce jour-là mon favori Elvis de Balme ! Je crois qu’il peut faire encore très mal sauf s’il déraille...

15 MOODY MARY : Il dispose d’une ligne flatteuse puisqu’il vient de battre Berjou. Ce dernier vient de se balader dans le quinté référence de Cagnes ! La ligne semble en béton armé... Son poids plume peut lui permettre de s’envoler sur la fin...

5 ROYALCLETY : Lui aussi peut se vanter d’avoir battu dernièrement le bon Berjou. Je reprends donc en confiance cette ligne qui me parait super bonne ! Il est moins bien placé au poids donc il se limitera à la 4e ou 5e place...

1 EXTREME NOUBA : Va-t-on faire la fête avec lui ? Je le trouve chargé surtout que ses ambitions se trouvent à Auteuil au printemps. Il est plus prestigieux de gagner à Paris qu’à Pau ! Malgré tout, son redoutable entraîneur doublement représenté, ne se voit pas plus loin que 5e... Car son cheval est tout simplement bon !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 !





