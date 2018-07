Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + Mercredi 1er août – Enghien



7 TITTY JEPSON

Mon coup de cœur

4 DIAGORA B.R.

Course visée avec JMB

2 DIAMOND

A repris de la fraîcheur

1 CLASSIC WAY

Engagement visé

14 CAPRAIO

Je l’estime beaucoup

15 CICERO NOA

100% de réussite

10 TRIPOLINI V.P.

Cheval de vitesse !

9 LOVER FACE

Fidèle à Franck Nivard

Indice de confiance : 4/5







Conseils de jeu :



Base solide : 2 DIAMOND



Base moins solide : 1 CLASSIC WAY



Favori douteux : 5 VIKING FROMENTRO plus à l’aise sur les longues distances



Coup de cœur : 7 TITTY JEPSON



Tocard déniché derrière les fagots : 10 TRIPOLINI V.P.



Chevaux à rayer : 12 VIVA DE LUNA



Regrets : 11 BARAKA DE BELLOU car je sais que son entraîneur est très chaud. Il se voit même gagner !



Cheval au nom rigolo : 6 BALADIN HONGROIS (écart 0)



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 3 VOELAND



Jeu de la finale : 4 et 14