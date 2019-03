Quinté + Mercredi 20 mars - Agen

11 CD Une nouvelle JMB 12 ESOS L’idole des jeunes 1 MASSIVE ATTACK C’est sa course ! 6 SAMBUCA KNIGHT En retard de gains 4 DREAM ALONG Mon coup de cœur 9 DAUPHIN DU LOT Même en eau douce ! 3 ULBERTO Vient d’affoler l’chrono 13 CALINO PENEME L’enfant du pays !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MERCREDI 20 mars 2019 – AGENRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 4 DREAM ALONG (écart 2) 1er mercredi ! 5e dimanche.Base moins solide : 9 DAUPHIN DU LOT (écart 0,0) 2e mercredi. 3e jeudi. 4e lundi. 3e mardi.Favori douteux : 8 DEFI DE MORGE car ce lyonnais me semble malgré tout limité même si son entourage fait le déplacement avec des ambitions (écart 2) 3e samedi.Coup de cœur : 4 DREAM ALONG (écart 2) 5e samedi.Tocard déniché derrière les fagots : 13 CALINO PENEME (écart 0) 5e mardi à 20/1.Chevaux à rayer : 2 COCKTAIL DE DUSSAC, 5 DESTIN DE BANVILLE, 10 BACCARA JIEL (écart 24, écart maximum 134)Regrets : 15 CRACK DU TILLET car les belges traversent la France avec lui et son compagnon Destin de Banville (écart 1) 1er à 13/1 lundi !Cheval au nom rigolo : 11 CD (écart 3) 1er mercredi. 4e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 3 ULBERTO (écart 1) 1er mercredi, 3e jeudi. 2e lundi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 COCKTAIL DE DUSSAC (écart 6)