Quinté + MERCREDI 21 NOVEMBRE – MAUQUENCHY



Grand National du Trot

10 CEYLAN DAIRPET Premier ou distancé ! 6 BALFOUR A racheter 18 VENOSC de MINEL Engagement de rêve 16 COUP DROIT Tout ou rien lui aussi 9 DISCOURS JOYEUX Mon coup de cœur 15/1 5 BONNE COPINE Avec son pote Nivard 12 Blues des Landiers A racheter ! 14 BOLIDE JENILOU En regain de forme

Indice de confiance : 5/5



Conseils de jeu :



Base solide : 18 VENOSC DE MINEL (écart 1) 1er mardi ! 5e jeudi. 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche.

Base moins solide : 10 CEYLAN DAIRPET (écart 0,0,0) 4e jeudi. 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi !

Favori douteux : 8 AUFOR DE MIRE (écart 0) 2e mardi. 1er jeudi ! 2e lundi.

Coup de cœur : 9 DISCOURS JOYEUX (écart 5) 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 14 BOLIDE JENILOU (écart 0) 2e à 20/1 jeudi ! 5e lundi.

Chevaux à rayer : 7 AMIRAL DU BISSON (écart 63, écart maximum 134)

Regrets : 8 AUFOR DE MIRE car je sais que les Bigeon ont visé la course avec lui. Mais franchement, il me déçoit depuis des mois... Il me donne l’impression de ne vraiment plus avoir envie de courir... (Écart 2) 1er à 20/1 samedi !

Cheval au nom rigolo : 9 DISCOURS JOYEUX (écart 7)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 17 ULTIMATE DU RIB (écart 1) 2e à 20/1 jeudi ! 4e vendredi. 4e dimanche.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 3 ULTIMO DU DOUET (écart 2) 4e samedi.

La pêche à la ligne : Pas de ligne « parlante » dans cette course, ils se sont tous beaucoup évités dernièrement.



MON ANALYSE :



10 CEYLAN DAIRPET : On a eu droit à une bonne douche froide avec lui la dernière fois ! Il n’était pas beau à voir en cherchant la faute le plus possible. Visiblement, il était braqué ! J’espère que son entraîneur a trouvé ce qui n’allait pas sinon il sera de nouveau distancé ! S’il trotte carré, alors il n’y aura pas photo. C’est le seul à s’intéresser au classement général du Grand National du Trot avant Paris.

6 BALFOUR : alors que tous mes confrères vous le proposaient en tête la dernière fois, j’étais le seul à tirer la sonnette d’alarme ! J’avais dit qu’il risquait d’être battu et il l’a été très nettement ! Un coup de fatigue après une belle série victorieuse... Là, j’ai envie de lui pardonner. Car les conditions de courses lui sont favorables. Ce quinté est beaucoup moins relevé que les gros tiercés à venir à Vincennes. A mon sens, il va bien courir puis il ferait mieux d’aller à Cagnes pour ne pas perdre de sa superbe à Paris...

18 VENOSC DE MINEL : Cela m’a démangé de vous l’indiquer en coup de cœur ! Car il découvre tout simplement l’engagement de sa vie ! Il a réalisé des exploits l’hiver dernier dans des lots plus relevés. Ici, il n’a pas grand-chose à battre. Effacez ses dernières déceptions car il se préparait pour cette course !

16 COUP DROIT : Avec lui, c’est toujours une partie de poker ! Soit il finit dans les 3 premiers, soit il se fait distancer. Il faut choisir le bon scénario. Sage, il sera de nouveau dans les trois. Si vous voulez le jouer, lancez les dés et regardez s’ils vous encouragent à jouer. Si la somme des deux dés est paire alors jouez sinon rayez... Je sais c’est une drôle de méthode... Mais avec lui, cela marche une fois sur deux !

9 DISCOURS JOYEUX : J’en fais mon coup de cœur car il découvre un engagement taillé sur mesure ! Je sais que son entourage a visé obligatoirement la course ! Barré dans les classiques, il trouve ici son plus facile tiercé de l’hiver. Ce serait idiot qu’il rate une telle occasion !

5 BONNE COPINE : Elle m’a donné raison la dernière fois en finissant seconde de l’étape précédente du GNT. Elle retrouve son pote Franck Nivard. Je la sens bien de nouveau mais en valeur pure ce n’est pas la meilleure. Elle va donc tenter de profiter de la moindre défaillance comme l’autre fois. Plus les favoris seront fautifs, plus elle se rapprochera du jumelé gagnant...

12 BLUES DES LANDIERS : Il m’a déçu dernièrement. Pourtant, il a montré cet été un gros potentiel ! Est-il émoussé ?... Si tel est le cas, il va de nouveau nous faire plonger. Pourtant, je me dis que cette course est très facile pour lui. Ce sera beaucoup plus dur prochainement à Vincennes. Alors on le rachète.

14 BOLIDE JENILOU : Très, très décevant ce tacot a visiblement changé de moteur. Après une longue traversée du désert, il vient subitement de se réveiller dans un très bon lot ! Est-ce un simple feu de paille ? Je ne le crois pas. Lorsqu’un trotteur retrouve du mordant, généralement il répète le coup suivant. Alors attention !





