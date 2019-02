Quinté + Mercredi 27 février - Vincennes

17 COLORADO BLUE Course visée avec JMB 16 NANCY AMERICA Gardée pour avec F.N. 6 ANGLE OF ATTACK De mieux en mieux 5 MELLBY DRAKE Tout ou rien ! 7 CRUSOE d’ANAMA Mon coup de cœur 20/1 10 ANGEL d’OR Un Ange va passer... 15 SHOWMAR Ma grande trouvaille 14 CLASS ACTION Les a tous battu !!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MERCREDI 27 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 6 ANGLE OF ATTACK (écart 1 – 28 fois à l’arrivée sur 32 quintés courus) 4e mercredi. 1er jeudi. 3e Vendredi ! 1er samedi ! 3e dimanche. 1er lundi !Base moins solide : 17 COLORADO BLUE (écart 1) 1er vendredi ! 4e lundi.Favori douteux : 11 CADIX qui me déçoit depuis très longtemps (écart 0) 5e dimanche. 5e mardi.Coup de cœur : 7 CRUSOE d’ANAMA (écart 1) 3e à 10/1 vendredi ! 2e lundi à 10/1 !Tocard déniché derrière les fagots : 15 SHOWMAR (écart 0) 4e à 34/1 jeudi ! 4e à 51/1 vendredi ! 1er mardi à 19/1 !Chevaux à rayer : 4 AU NID DE GASSARD, 12 BELLE LOUISE MABON (écart 11, écart maximum 134)Regrets : 1 WELL DONE LA MARC pour la forme Goop mais ce cheval m’a un peu déçu. Il semble avoir montré ses limites (écart 0) 5e mardi.Cheval au nom rigolo : 8 CAESAR SISU (écart 1) 1er lundi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 6 ANGLE OF ATTACK (écart 2) 3e vendredi. 3e dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 12 belle louise mabon (écart 0) 1er samedi ! 4e mardi.La pêche à la ligne : Vincennes 17 février 1er Class Action, 3e Angle of attack, 4e Angel d’Or, 6e Well done la marc, 7e Caesar Sisu