Quinté + MERCREDI 28 NOVEMBRE – VINCENNES

5 ALEX TROJBORG Machine à gagner 15 Casting de Chenu Engagement de rêve ! 10 Concerto Cointerie J’adore sa musique ! 4 CLASSIC HAUFOR Doit se racheter ! 11 Cap de Narmont Mon coup de cœur 20/1 9 CLASS ACTION JMB va la revaloriser ! 1 TELLMEASTORY Histoire de bon vouloir 6 CLEMENZA AM Le + rapide de tous !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MERCREDI 28 NOVEMBRE – VINCENNESJe vous donnais mardi le tiercé, quarté, quinté !Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 15 CASTING DE CHENU (écart 0) 3e vendredi. 3e mardi.Base moins solide : 10 CONCERTO COINTERIE (écart 0) 1er mercredi ! 1er mardi !Favori douteux : 9 CLASS ACTION (écart 0) 4e mercredi. 1er samedi ! 5e mardi.Coup de cœur : 11 CAP DE NARMONT (écart 2) 3e à 14/1 dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 1 TELLMEASTORY (écart 1) 5e lundi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 2 DRAGSTER (Écart 1) 4e mercredi. 1er à 20/1 dimanche ! 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 3 CAPITAINE FRANCE (écart 1) 2e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 CLEMENZA AM (écart 6)Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 3 CAPITAINE FRANCE (écart 8)La pêche à la ligne : Pas de ligne récente (cela donne mardi 3 chevaux sur 5 dans le quinté)MON ANALYSE :5 ALEX TROJBORG : Ce viking aligne les succès et son driver fait de même depuis quelques semaines. L’union des deux doit être mathématiquement gagnante ! Il a visiblement un gros potentiel pour doubler ses gains cet hiver ! Je l’estime au-dessus du lot. Un avis pas forcément partagé par tous mes confrères. Alors à vous d’en profiter...15 CASTING DE CHENU : C’est le gros favori et il le mérite car tout le monde sait qu’il a visé la course ! C’est un engagement en or massif ! Il ne va donc pas le rater ! Maintenant, mes confrères oublient un peu vite qu’il n’a pas gagné depuis plus d’un an... Cela démontre tout simplement que ce n’est pas un gagnant dans l’âme. Je le joue donc battu mais dans le jumelé... gagnant !!! (LOL)10 CONCERTO COINTERIE : Sa musique est très belle puisqu’il finit toujours à l’arrivée ! C’est un amour de cheval. Cerise sur le gâteau, il est mené par la nouvelle star Franck Nivard ! Le driver pouvait piloter d’autres chevaux, il choisit logiquement sa meilleure chance.4 CLASSIC HAUFOR : pour la première fois l’écurie Bigeon a complètement raté l’entame de son meeting d’hiver avec une seule victoire alors qu’ils engrangent d’habitude les succès. Poisseux la dernière fois comme ses compagnons d’écurie, il va tenter de remettre les pendules à l’heure. L’objectif pour lui est bien de gagner au plus vite mais il tombe sur de sacrés clients !11 CAP DE NARMONT : J’en fais mon coup de cœur car je le sens bien et sa cote sera croustillante ! Voilà un cheval très régulier en province dans de bons lots. Il a aligné les bonnes perfs en restant ferré... Preuve de sa qualité. Aujourd’hui son entraîneur enlève tout ! Cela veut dire que la course est visée... Son mentor veut savoir aujourd’hui s’il a la pointure des gros quintés parisiens ? A mon sens oui ! Vous m’en direz des nouvelles...9 CLASS ACTION : Comme d’hab Bazire va être gros favori. Mais je tire la sonnette d’alarme. La jument est capricieuse. Ses dernières perfs n’ont rien de très emballant. Avec ce genre de cheval, Jean-Michel se fait souvent distancer car ces animaux n’aiment pas qu’on les mette sous pression dans le rouge... C’est la façon de mener de JMB lorsque la course est visée. Vous l’avez compris pas d’emballement. On se couvre, c’est tout !1 TELLMEASTORY : Il aurait eu une bonne chance dans le quinté d’hier puisqu’il galope plus souvent qu’il ne trotte ! Trois distancements d’affilée, c’est beaucoup. Pourtant, je sais qu’il est estimé et que son entourage s’applique à faire des réglages. Dès qu’ils auront trouvé ce qui ne va pas chez lui, alors il va gagner deux courses coup sur coup car il est en retard de gains !6 CLEMANZA AM : il s’est permis le grand luxe de battre le crack Briac Dark il n’y a pas si longtemps et de battre aussi de bonnes valeurs telles Aribomix et Classe de Loriol. En prime, c’est le plus rapide de tous ! Tous ces éléments me poussent à vous l’indiquer chaudement. Sa cote sera spéculative.Résultats :Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20). Mardi 27 : tiercé (29,20), quarté (32,37), quinté (66,80).