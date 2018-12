Quinté + MERCREDI 5 Décembre – VINCENNES



2.745 euros de gains en novembre ! Je vous donnais le petit tiercé de dimanche et le gros tiercé-quarté de lundi avec ma grande trouvaille (le 17) 4e à 57/1 !! Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...

13 TAMIA JET P’tite bombe italienne ! 12 COUMBA KUKY Bazirisée pour vaincre 11 CARINA DU PARC Course visée 1 TRECCIADORO REX La + rapide avec F.N. ! 5 CHACHA de Gontier Mon coup de cœur 22/1 3 CARESSE En regain de forme 7 CLEF de FA Sur un bon tempo ! 10 CLASS THOURJAN Engagement préparé

Indice de confiance : 4/5



Conseils de jeu :



Base solide : 15 EL COSTO DU BANNEY (écart 2) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 17 ENJOLEUR LEMAN (écart 0) 2e dimanche. 4e mardi.

Favori douteux : 3 CARESSE (écart 5) 2e mercredi.

Coup de cœur : 5 CHACHA DE GONTIER (écart 3) 3e mercredi ! 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi !

Tocard déniché derrière les fagots : 1 TRECCIADORO REX (écart 1) 1er à 15/1 mercredi ! 4e à 57/1 lundi !

Chevaux à rayer : 4 COMETE DES VAUX (écart 71, écart maximum 134)

Regrets : 8 CHISTERA régulière mais c’est la plus lente au départ, ce que j’appelle dans mon jargon « un fer à repasser »... Ce n’est pas méchant mais cela symbolise bien la vitesse manquante... (Écart 6)

Cheval au nom rigolo : 3 CARESSE (écart 1) 3e vendredi ! 1er samedi ! 2e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 TRECCIADORO REX (écart 3) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 8 CHISTERA (écart 13)

La pêche à la ligne : 9 novembre Vincennes 1e Chacha de Gontier, 3e Clef de Fa



MON ANALYSE :



13 TAMIA JET : Avec cette petite bombe italienne, on fonce vers le poteau ventre à terre ! C’est son engagement et la course de sa vie ! Tout simplement sa plus facile épreuve du meeting ! Maintenant, la montée de Vincennes reste souvent en travers de la gorge des chevaux italiens habitués aux pistes plates. Elle a démontré par le passé qu’elle peut passer notre « juge de paix » ! Cela reste du tout ou rien !

12 COUMBA KUKY : Elle vient de finir dans le dos de deux chevaux venant de disputer un quinté beaucoup plus relevé. La ligne est donc tout aussi excellente que son engagement. Le lot s’est creusé. Jean-Michel Bazire avait le choix entre elle et Caresse. Sa préférence m’encourage à lui donner toute ma confiance. On sait que JMB adore gagner !

11 CARINA DU PARC : Je sais que cette course est son premier vrai objectif du meeting. Elle arrive ici dans sa robe de mariée. Au top de sa condition, elle doit se montrer à la hauteur. Vu le faible nombre de partantes, elle doit finir pratiquement à coup sûr dans le club des 5.

1 TRECCIADORO REX : J’ai failli vous l’indiquer en coup de cœur car mes confrères vous la proposent à 19/1 !... Alors que c’est la plus rapide de tous avec un record décoiffant en 1’10’’9. Ses rivales du jour auront bien du mal à marcher sur un tel pied dans leur carrière ! Cerise sur le gâteau ou plutôt sur le sulky un certain Franck Nivard ! Alors on y va au petit trot...

5 CHACHA DE GONTIER : J’en fais mon coup de cœur car je ne m’explique pas sa cote annoncée à 22/1 par mes confrères ?!!!... C’est la seule au départ à avoir gagné son quinté et en plus très récemment ! Depuis, elle a été ménagée pour ce bel engagement. Avec peu de partantes au départ, ses chances sautent aux yeux. En plus j’adore sa musique capable de faire valser bon nombre de ses rivales !

3 CARESSE : Elle est bizarrement annoncée favorite et mise en base par certains de mes confrères. Moi son papier ne me caresse pas du tout dans le sens du poil... Très décevante, elle vient de se réveiller chez nous en gagnant à Parilly ! Elle bat un lot de chèvres. Bazire était son partenaire, il lui préfère aujourd’hui Coumba... Alors vous comprendrez facilement que je ne suis pas plus chaud que cela...

7 CLEF DE FA : Elle vient de me donner raison à très belle cote dans le tiercé remporté par mon coup de cœur ! C’est la meilleure ligne. Comme le lot n’a rien d’extraordinaire, elle doit à mon sens répéter sur la même partition...

10 CLASS THOURJAN : Ce n’est pas un soleil mais elle dispose d’un peu de classe. Je m’en méfie car je sens bien que son entourage a visé la course. Elle va donc se livrer à fond. Alors attention !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1.

Novembre : 2.745 euros de gains !





