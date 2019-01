Quinté + Mercredi 9 janvier - Cagnes sur Mer

15 DUKE of CARLESS Déclassé mais risqué 10 DIGA DE CAHOT 4e K.O. victorieux ?... 13 VISITOR Va remplir ses valises 6 DAUPHIN ROYAL Mon coup de cœur 15/1 4 BEGUIN d’ALI Ayez le béguin pour lui 2 Concerto des Dunes Jolie musique... 9 BUFFALO DUB’S Course visée ! 3 DARWIN MAZA Le meilleur Mourice

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + MERCREDI 9 janvier 2019 – CAGNES SUR MERAprès vous avoir fait toucher + de 2.200 euros la semaine dernière, je rajoute ce mardi 240 euros en vous indiquant le tiercé, quarté, quinté avec le 3e à 34/1 et le 4e à 20/1 !Retrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 13 VISITOR (écart 0) 4e mercredi. 4e jeudi. 2e mardi !Base moins solide : 10 DIGA DE CAHOT (écart 0,0,0) 3e jeudi. 1er vendredi ! 1er dimanche ! 1er lundi ! 5e mardi.Favori douteux : 7 ALAIN DE LANTE que certains vous indiquent alors qu’il n’a rien fait depuis plus d’un an ! (écart 0) 5e jeudi. 5e samedi. 1er mardi !Coup de cœur : 6 DAUPHIN ROYAL (écart 1) 5e mercredi. 2e à 21/1 jeudi ! 2e à 12/1 samedi ! 2e lundi à 41/1 !Tocard déniché derrière les fagots : 9 buffalo Dub’s (écart 6) 1er à 26/1 mercredi !!!Chevaux à rayer : 5 BALADIN DU REYNARD, 11 BOCSA DE LESPI (Junior n’y croit pas), 12 AZAFRAN et 14 VIKING LUDOIS (écart 89, écart maximum 134)Regrets : 16 ARGINIO DES GODINS sur sa perf de Nîumes (écart 2) 3e à 20/1 dimanche !Cheval au nom rigolo : 4 Bégain d’Ali (écart 0) 3e jeudi. 2e à 12/1 samedi ! 2e dimanche ! 3e à 34/1 mardi !Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 BOCSA DE LESPI (écart 0) 1er à 26/1 mercredi !!! 5e dimanche. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 5 BALADIN (écart 1) 5e à 30/1 lundi !La pêche à la ligne : Nîmes 9 décembre : 1er Visitor, 3e Arginio des Godins, Non Placé Baltazar maza (Les 2 indiqués mardi finissent 4e et 5e.Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) ! Samedi 5 : tuyau 2e à 12/1 ! Lundi 7 : tuyau 2e à 41/1 ! Mardi 8 : tiercé (62,10), quarté (116,74), quinté (121,60) !