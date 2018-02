Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + SAMEDI 10 février VINCENNES



Je vous donnais mardi le tiercé dans l’ordre (308,00), le quarté (69,81) et mon tuyau gagnant !!! Mercredi malgré mon prono décapité par deux non partants et un distancé, je vous donne le tiercé dans l’ordre en 6 chevaux (83,90).



6 BEL AVIS





1er selon l’avis de JMB



4 ATTACUS





En gros progrès



9 TREASURE Kronos





Mon coup de cœur



2 AFGHAN BARBES





Toujours là !



7 AVENIR DE BLAY





Meilleur engagement



5 Unbridled Charm





Charmes évidents !



12 UNERO MONTAVAL





Oui avec Nivard



1 Vulcania de Godrel





La + riche +des lignes