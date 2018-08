Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + SAMEDI 18 août – DEAUVILLE



Je vous donnais le tiercé-quarté de mardi ! Mon coup de cœur 2e à belle cote ce jeudi ! Je donne vendredi soir le tiercé-quarté (167 euros de gains) et je vous avais prévenu que Cristal du Perche (gros favori à 4/1) était douteux !!!...



12 MAKFLAWLESS

Il a tout pour lui !

14 GO FAST

Mon coup de cœur 15/1

4 SOARING EAGLE

Soumi veut s’envoler...

6 BAGEL

Bien traité au poids...

1 BELLO MATTEO

Ex champion...

11 BONUSDARGENT

C’est son objectif

10 MADIVA

La seule fille ! Courage

8 MOONWALK STEP

Supplémenté !!!

Indice de confiance : 2/5