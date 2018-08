Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + SAMEDI 1er SEPTEMBRE - VINCENNES



3.000 euros de gains en une semaine ! On va tenter de continuer...



16 Erminig d’Oliverie

La meilleure 4 ans !

14 ELITE DU RUEL

La + rapide de toutes !

13 ELISIONE MAG

Entraîneur confiant

7 EFFIGIE MADRIK

Mon coup de cœur

9 ECLIPSE DANICA

Driver confiant...

6 Enora de Piencourt

Ma trouvaille

5 Eloïse des Charmes

Régulière

3 ENSKA

Très courageuse

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 16 ERMINIG d’OLIVERIE (écart 0,0,0) 5e dimanche. 2e lundi. 1er mardi !



Base moins solide : 14 ELITE DU RUEL (écart 2) 2e samedi. 1er lundi !



Favori douteux : 12 ESTOLA (écart 8)



Coup de cœur : 7 EFFICIE MADRIK (écart 1) 5e à 20/1 samedi ! 4e dimanche à 15/1 ! 1er distancé lundi...



Tocard déniché derrière les fagots : 3 ENSKA (écart 0,0,0) 3e à 15/1 dimanche. 4e lundi. 2e mardi !



Chevaux à rayer : 2 ELECTRA WIND et 15 ELLADORA de FORGAN (écart 1, écart maximum 134)



Regrets : 1 EGERIE DU VIVIER (écart 8)



Cheval au nom rigolo : 8 EXTASY d’OURVILLE (écart 0) 4e à 15/1 dimanche. 3e mardi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 14 ELITE DU RUEL (écart 2) 4e à 15/1 dimanche.



MON ANALYSE :



Magnifique quinté avec quelques-unes des meilleures pouliches françaises. Parmi elles, la star ERMINIG d’OLIVERIE. Ce petit phénomène parvient à battre les mâles. Elle me semble complètement déclassée. Je crois que c’est un coup sûr à la gagne ! Franck Nivard partage mon optimisme car il n’a rien à battre même si la pouliche fait une rentrée. ELITE DU RUEL est de très loin la plus rapide du lot en 1’10’’3 ! Elle a un gros plus sur toutes les autres son expérience internationale ! Elle doit donner une bonne réplique à la grosse favorite ! ELISIONE MAG finit très souvent dans les 3 lorsqu’elle ne rencontre que des filles. Son entraîneur estime qu’elle doit trouver sa place dans le tiercé. Je lui fais confiance. EFFIGIE MADRIK a un gros défaut son record de 1’14’’3. Il va falloir qu’elle trotte plus vite pour espérer finir dans le club des 5 ! Maintenant, je vous la conseille en coup de cœur car j’ai tout simplement appris que cette course est son objectif de l’été ! Elle a été peaufinée à l’écurie pour arriver au top ! ECLIPSE DANICA a le même défaut puisqu’elle affiche le pire chrono de la course en seulement 1’15’’2... Pour le moment, elle n’a pas encore puisé dans ses réserves. Son habile driver se voit dans les trois. Il faut donc s’en méfier sans en faire un coup sûr... ENORA DE PIENCOURT est ma trouvaille car elle sait aller vite avec un record digne d’intérêt en 1’11’’5 qu’elle a signé récemment. Je pense qu’elle peut se révéler. ELOISE DES CHARMES a le gros avantage de se livrer à fond à chacune de ses sorties. Elle défend nos économies. On lui doit le respect. ENSKA est dans le même cas. Elle peut paraître barrée mais des pouliches meilleures qu’elles risquent de décevoir ou de se faire distancer. Alors on tente le coup pour corser les rapports du quinté !