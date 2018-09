Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + SAMEDI 8 SEPTEMBRE - VINCENNES



8 CE BELLO ROMAIN

Centurion euphorique

2 COLORADO BLUE

Il a tout pour lui !

15 CALIN de MORGE

Mon coup de cœur

13 Vertige de Chenu

En plein renouveau !

16 CATHY A QUIRA

A racheter

1 AS des JACQUETS

Se livre tjrs à fond...

5 BRINDOR

Très, très chuchoté

7 BOY DANCER

En regain de forme

Conseils de jeu :



Base solide : 8 CE BELLO ROMAIN (écart 0,0,0,0,0) 1er samedi ! 3e dimanche. 1er mardi. 1er mercredi. 3e jeudi. 2e vendredi.



Base moins solide : 2 COLORADO BLUE (écart 0,0,0,0,0,0) 2e dimanche. 1er lundi ! 2e mardi ! 2e mercredi ! 1er jeudi ! 5e vendredi.



Favori douteux : 3 BRASIL DE BAILLY très joué en raison de Bazire sur son sulky mais son papier est bon pour les épluchures... (écart 2) 3e mercredi.



Coup de cœur : 15 CALIN DE MORGE (écart 1) 4e à 17/1 lundi ! 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi !



Tocard déniché derrière les fagots : 1 AS DES JACQUETS (écart 2) 5e à 25/1 samedi. 4e à 59/1 mercredi !!!!



Chevaux à rayer : 14 ATTAQUE PARISIENNE (écart 13, écart maximum 134)



Regrets : 17 BLUES DES LANDIERS (écart 3) 4e à 70/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 8 CE BELLO ROMAIN (écart 2) 4e à 25/1 samedi. 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 15 CALIN DE MORGE (écart 0) 2e lundi. 5e vendredi.



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 11 VENICIO POMMEREUX



MON ANALYSE :



Pour une fois, j’ai été obligé de cassé mon prono ! Sniff... Pourquoi ? Parce que ma trouvaille était UP AND GO ! Car son papier est extraordinaire. Il a battu cet été Vénicio Pommereux après avoir fini 2e du même rival qu’il retrouve aujourd’hui avec 25 m d’avantage ! Mais quand j’entends les propos pleurnichard et pessimiste de son entraîneur, je me suis dit qu’il n’a pas envie de cette course... C’est dommage ! Je voyais bien au premier coup d’œil BLUES DES LANDIERS héros d’un récent quinté. Mais là aussi l’entourage semble frileux puisqu’il va garder ses fers. Chaussé, l’animal va moins vite...



8 CE BELLO ROMAIN : je n’hésite pas à le mettre en tête car je l’estime capable de signer son 5e succès consécutif ! Quand un trotteur aligne ainsi les victoires, cela veut dire qu’il est en pleine métamorphose ! Rien ne l’arrête... Ses preneurs seront légions. Ave Caesar !



2 COLORADO BLUE : est un véritable métronome. Il a tout pour lui. Courage, classe, forme, on ne voit pas comment il ne ferait pas l’arrivée ?...



15 CALIN DE MORGE : c’est mon coup de cœur car c’est tout simplement notre coqueluche régionale. J’ai eu la chance d’animer récemment la vente de trotteurs à Magny-Cours pour vendre son petit frère. Confié à Franck Nivard, il pourrait réaliser un exploit. Les lyonnais vont le jouer à cheval gagnant et placé. Ils ont bien raison !



13 VERTIGE DE CHENU : lors d’un récent quinté, je vous donnais l’alerte car tout le monde parlait de lui. Mes confrères vous le recommandaient chaudement et... Il m’a donné raison en faisant chou blanc ! Depuis, il vient de gagner à la parade ! Cela démontre qu’il n’y avait pas de fumée sans feu... Visiblement, le changement d’entraînement lui a fait le plus grand bien au moral ! Il semble avoir retrouvé sa valeur d’antan. Cette fois j’y crois même si les 6 ans vont lui donner du fil à retordre...



16 CATHY A QUIRA : cette jument courra certainement un jour le prix d’Amérique. Car c’est un petit phénomène. Mais c’est une dame capricieuse. La dernière fois, c’était un jour sans. Quand mémère ne veut pas avancer, elle n’avance pas. C’est elle qui décide. Bien lunée, elle peut gagner quand elle veut une telle course ! Ce sera tout ou rien comme d’hab !...



1 AS DES JACQUET : il a deux « as » dans son jeu. Cela veut dire qu’il a pas mal d’atout. Le principal reste son courage ! Toujours barré sur le papier, il figure malgré tout à l’arrivée que ce soit en France ou à l’étranger. Encore une fois, il va venir ramasser les morts sur le poteau... Il sera 4 ou 5.



5 BRINDOR : je ne vous cache pas que je vous le conseille par dépit en raison de mes deux chevaux enlevés dans ma sélection. Je vous le propose car, à l’instar récemment de Vertige de Chenu, tout le monde parle de lui ! J’ai appris que son entraîneur fait de cette course son objectif ! Il fait appel à une main pour le driver. Cela fait longtemps qu’il n’a pas grimpé la côte de Vincennes... Vous m’avez compris, ce n’est pas un coup sûr... Je succombe au chant des sirènes...



7 BOY DANCER : finalement j’étais plus chaud sur ses chances avant d’entendre son entraîneur Duvaldestin. Il le voit dans les 5 mais sans plus. Je ne sens aucun enthousiasme dans ses propos. Alors pas d’emballement. Son cheval vient d’afficher un net retour en forme en gagnant au bord de l’océan là où je campais avec mes parents... Souvenir, souvenirs...



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30).



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !