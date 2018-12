Quinté + SAMEDI 15 Décembre – VINCENNES



1 TITTY JEPSON Bolide mais rentre... 13 TINAMO JET Une autre Formule 1... 4 ABYDOS du VIVIER Bazire peut gagner ! 8 LOVER FACE Pour finir en beauté... 3 USTANG LUDOIS Mon coup de cœur 30/1 2 CICERO NOA Va monter au filet... 5 UTILE LEBEL Tire sa révérence... 6 BEST DU HAUTY Surprise... Surprise !!

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 4 ABYDOS DU VIVIER (écart 1) 1er mardi ! 4e mercredi.

Base moins solide : 1 TITTY JEPSON (écart 0,0,0) 1er samedi ! 3e dimanche. 3e mardi. 2e mercredi. 1er vendredi !

Favori douteux : 12 BE BOP HAUFOR car il se réserve pour un très bon engagement à venir et il garde ses fers... (écart 2) 4e samedi. 4e mardi.

Coup de cœur : 3 USTANG LUDOIS (écart 4) 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 5 UTILE LEBEL (écart 5)

Chevaux à rayer : 10 TESSY d’ETE (écart 77, écart maximum 134)

Regrets : 12 BE BOP HAUFOR (Écart 5) 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 14 UN CHER AMI (écart 2) 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 TITTY JEPSON (écart 11)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 UVINITO (écart 3) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : Finale du Grand National du Trot 4e Utile Lebel, 5e Best du Hauty, N.P. Baraka de Bellou (cela donnait le gagnant de lundi et le 2/4 de mardi)



MON ANALYSE :



1 TITTY JEPSON : C’est course n’est pas son objectif. Elle va démarrer à sa main... Son entraîneur ne veut pas la mettre dans le rouge tout de suite... Malgré tout, j’ai beau retourner le journal dans tous les sens, je ne vois qu’elle pour gagner car elle est déclassée surtout avec le 1 le long du rail. C’est elle qui va faire le moins de chemin jusqu’au poteau. N’oublions pas que c’est la plus rapide en 1’10’’2 !

13 TINAMO JET : Privé de Jean-Michel Bazire, il pourrait lui faire un pied de nez en le doublant sur le poteau... Chiche ? Ce petit bolide va certainement faire un truc car il court sans ses fers. C’est pieds nus qu’il réalise ses exploits ! Alors attention surtout que sa cote sera légèrement spéculative... Sur ce genre de parcours très courts, rapides et sélections les étrangers sont dans leur élément...

4 ABYDOS DU VIVIER : C’est un Bazire et c’est le préféré de JMB ! La course est visée. Il n’a que les étrangers à battre ! Jean-Mimi adore gagner alors il va tenter encore un truc à sa façon...

8 LOVER FACE : Il m’a donné raison en gagnant son quinté à l’automne avant d’être frappé par la limite d’âge. C’est son avant-dernière course en France avant de partir à l’étranger. Franck Nivard va tenter de le faire sortir par la grande porte en gagnant !

3 USTANG LUDOIS : J’en fais mon coup de cœur à 30/1 car plusieurs voyants sont au vert... D’abord il a 10 ans et cette course devient un objectif puisqu’il ne pourra plus courir en France à partir du 1er janvier. Ensuite, c’est le plus riche de la course donc il découvre l’engagement de sa vie ! Il a tiré un super bon numéro derrière l’autostart ! Cerise sur le gâteau, son entourage met tous les atouts dans son jeu en faisant appel à l’homme en grande forme (Y. Lebourgeois) ! Dois-je en rajouter ?...

2 CICERO NOA : plus brillant que tenace, je lui reproche de ne pas vouloir se donner à fond. On sait qu’il peut gagner son quinté mais il tarde à le faire. Super bien calé derrière la voiture, c’est pour lui un tiercé largement dans ses cordes. Mais on le joue seulement placé...

5 UTILE LEBEL : Coup sur coup il vient de me surprendre dans de très bons lots. La forme et le moral sont là. Bien placé derrière la voiture, j’estime qu’il va poursuivre sa série de surprises...

6 BEST DU HAUTY : Il a exactement le même profil qu’Utile puisqu’il se surpasse à chacune de ses sorties. Surclassé sur le papier, il a décidé malgré tout de faire toutes les arrivées à belles cotes ! Encore un fois, il va venir corser les rapports surtout qu’il dispose d’une super bonne place derrière la voiture.





