Quinté + Samedi 16 février - Cagnes sur Mer

7 BAYOUN Eternel invaincu !!!!!! 8 KIHAVAHFUSHI Lui aussi aime gagner ! 11 ROMINOU Le « minou » de Soumi 3 DIWAN SENORA Au top chez le psy ! 14 KAYENNE Mon coup de cœur 20/1 4 VOLFANGO Ex cheval de Groupes 12 LILLY KAFEINE La préférée des 2 Rossi 2 Miracle des Aigles Je crois aux miracles...

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 16 février 2019 – CAGNES SUR MERRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 7 BAYOUN (écart 0,0 – 18 fois à l’arrivée sur 20 quintés courus) 2e jeudi. 3e samedi. 3e dimanche. 2e lundi. 3e mercredi.Base moins solide : 8 KIHAVAHFUSHI (écart 0,0,0) 4e vendredi. 5e dimanche. 3e mardi. 5e mercredi. 5e jeudi.Favori douteux : 4 VOLFANGO car il fait une grosse rentrée ! (écart 0) 3e jeudi.Coup de cœur : 14 KAYENNE (écart 2) 2e mardi !Tocard déniché derrière les fagots : 2 MIRACLE DES AIGLES (écart 2) 1er mardi à 20/1 !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 0, écart maximum 134) 3e jeudi.Regrets : 13 I AM CHARLIE car je suis toujours Charlie et c’est un lyonnais mais ses perfs au niveau listed ne sont pas suffisantes à mon sens (écart 7)Cheval au nom rigolo : 10 RONALDO mais ce n’est pas un penalty ! (écart 0) 5e vendredi. 2e à 48/1 samedi ! 2e lundi. 1er mardi à 20/1 ! 1er jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 1 PALACE PRINCE (écart 1) 5e mercredi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter :9 BATWAN (écart 1) 4e lundi. 4e mercredi.La pêche à la ligne : Cagnes 30 Janvier : 1e Diwan Senora, 4e Zalaméa, 5e I am charlie, 9e Batwan