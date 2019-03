Quinté + Samedi 16 mars - Auteuil

12 ENIOCANTO Mon coup de cœur 14/1 11 MY BOY Cherche son tiercé ! 2 MELCHIEF Veut sa revanche ! 1 CELTIOR Aligne les bâtons !!! 3 FUTBOLISTO Le + expérimenté... 4 BERJOU A la pointure... 7 Normandy Invasion A raté son D day... 9 NATAGAIMA Ma grande trouvaille !!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + samedi 16 mars 2019 – AUTEUILRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 2/5Conseils de jeu :Base solide : 11 MY BOY (écart 1 – 36 fois à l’arrivée sur 48 quintés courus) 1er mercredi !Base moins solide : 2 MELCHIEF (écart 0,0,0,0) 2e samedi. 2e dimanche. 2e mercredi. 3e jeudi.Favori douteux : 10 BEAUTE PROMISE car elle ne se livre plus de bon cœur... (écart 2) 5e samedi. 1er dimanche.Coup de cœur : 12 ENIOCANTO (écart 2) 1er samedi !! 3e dimanche.Tocard déniché derrière les fagots : 9 NATAGAIMA (écart 4)Chevaux à rayer : AUCUN (écart 23, écart maximum 134)Regrets : 6 TOM MIX toujours capable du meilleur comme du pire. Bien décidé il pourrait finir 3e sans problème... (écart 8)Cheval au nom rigolo : 18 DOUX DINGUE (écart 0,0) 1er samedi ! 1er mercredi. 4e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 9 : 6 TOM MIX (écart 0,0) 1er mercredi, 3e jeudi.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 18 DOUX DINGUE (écart 3) 2e samedi !La pêche à la ligne : Auteuil 26 février : 1er Celtior (+ 4kg), 2e Melchief, 3e My Boy, 4e Berjou, 7e Intrinsèque, 9e Beauté Promise, 10e Normandy Invasion, 11e Pagomix…