Quinté + SAMEDI 17 NOVEMBRE – AUTEUIL



En ce samedi 17 novembre, j’ai mis ma casaque jaune, ma toque jaune pour vous inviter à ne pas jouer ! On reste tous à l’écurie en regardant les « escargots » passer devant les objectifs de télévision... Une journée sous la couette, cela ne fait pas de mal !



8 GRAND TRIANON Mon abonnement 10 CAYO DE PAIL Au top du top ! 14 PAGOMIX Mon coup de cœur 20/1 5 CI BLUE Le meilleur Fouin 1 FASIMIX Aussi bon que chargé 3 BEAUTE PROMISE Doit se racheter ! 6 LAMIGO Papy très résistant ! 16 ULTRANET Le papier de la course

Indice de confiance : 0/5



Conseils de jeu :



Base solide : 10 CAYO DE PAIL (écart 0) 1er samedi ! 1er lundi ! 1er mardi ! 5e jeudi.

Base moins solide : 8 GRAND TRIANON (écart 0) 4e samedi. 4e jeudi.

Favori douteux : 11 KAMI KAZE car il ne répète que très rarement ses bonnes courses (écart 0,0) 2e mardi. 1er jeudi !

Coup de cœur : 14 PAGOMIX (écart 1) 2e à 15/1 samedi ! 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 16 ULTRANET (écart 0,0) 1er dimanche à 15/1 ! 2e à 20/1 jeudi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 58, écart maximum 134)

Regrets : 4 MAGISTADOR que je sens bien mais pas de place dans mon prono tout comme pour Côte d’Azur, Sun Zéphir et Kami Kaze (Écart 2) 5e à 70/1 lundi !!!

Cheval au nom rigolo : 3 BEAUTE PROMISE (écart 2) 4e samedi. 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 LAMIGO (écart 0) 4e samedi. 2e à 20/1 jeudi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 8 GRAND TRIANON (écart 2) 5e à 70/1 lundi !

La pêche à la ligne : Auteuil 20 octobre 2e Kami Kaze, 3e Cote d’Azur, 4e Ultranet, 6e Grand Trianon.



MON ANALYSE :



8 GRAND TRIANON : Même avant de regarder mon prono, mes fidèles savaient que j’allais le mettre en tête de ma sélection ! Pourquoi ? Parce que j’ai décidé cette année de mettre tous les Nicolle en tête de mes préférés ! Cette méthode a été très, très payante... Alors je ne change pas mes habitudes. Surtout que c’est un cheval que j’estime. Gagnant au niveau quinté en plat, sa vitesse doit un jour lui permettre de faire sien une telle course. Alors pourquoi pas aujourd’hui ? Maintenant, je ne dois pas vous encourager à jouer alors...

10 CAYO DE PAIL : Non, non, je n’ai pas vu qu’il vient de réaliser une superbe rentrée dans un lot référence ! Non, non je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre que son entraîneur est encore plus confiant que la dernière fois... Alors avec tous ces noms, on ne le joue pas ! Pfff...

14 PAGOMIX : C’est ma grande trouvaille ! Alors j’en fais mon coup de cœur. Pourquoi ? Parce que je n’ai pas oublié son exploit du 20 mai à Auteuil ! Ce jour-là, il bat Ultranet, Céleste d’Allen (qui gagne ensuite un gros lot), Vic Royal et notre bon lyonnais Colonel d’Aumont ! Bien placé au poids et sur la montante, il nous donne toutes les bonnes raisons de ne pas le jouer !

5 CI BLUE : J’ai encore en travers de la gorge sa 3e place derrière son compagnon d’entraînement que je vous recommandais chaudement à 31/1 ! Je savais que son entraîneur Fouin avait visé la course mais je ne pensais pas que les deux finiraient dans le tiercé... Pour ne pas me faire avoir deux fois de suite, j’ai pris la décision de mettre les deux Fouin du jour dans mon prono. Mais je vous encourage à faire des économies en ne les jouant pas !

1 FASIMIX : Visiblement, ce bon cheval ne joue pas à cache-cache avec le handicapeur. Il vient de se balader en gagnant d’un boulevard. Précédemment, il avait montré sa pointure à ce niveau sous la même lourde de charge de 72 kg. Egal à lui-même, il doit confirmer. On le regarde juste courir en mettant un verrou sur votre porte-monnaie... Grrrr...

3 BEAUTE PROMISE : Plus brillante que tenace, elle a montré son mauvais caractère la dernière fois en ne sautant pas sur son mors... Pourtant elle a du talent ! Son entraîneur ne cache d’ailleurs pas qu’elle mérite de gagner son quinté. Cela prouve qu’elle garde toute son estime. Un jour ou l’autre, elle va faire mal ! Alors ne succombez pas à cette beauté fatale... Ne la jouez pas !

6 LAMIGO : Papy fait de la résistance ! A 10 ans, il se sent pousser des ailes de Pégase ! Sa dernière course est prometteuse. Fouin déclare que son cheval est au top mais qu’il ne sait pas s’il a encore la pointure ! Si la forme est là, j’estime qu’il peut permettre à son mentor de mettre les deux à l’arrivée ! Qu’est-ce que tu dis « Lami » ? Qu’il ne fallait pas que je dise que tu es au top ! Oups pardon, je vous ai raconté des bobards... ne m’écoutez surtout pas !

16 ULTRANET : C’est le papier de la course ! Depuis le début de l’année, il réalise de superbes valeur très près devant ou derrière les stars des quintés de haies ! Lâché au poids par le handicapeur, il doit se montrer très redoutable. On le suit sur le Net mais pas jusqu’au PMU ! Moi, je suis ligoté sur mon fauteuil... On me libère dimanche matin... LOL !



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 17 NOVEMBRE – AUTEUILEn ce samedi 17 novembre, j’ai mis ma casaque jaune, ma toque jaune pour vous inviter à ne pas jouer ! On reste tous à l’écurie en regardant les « escargots » passer devant les objectifs de télévision... Une journée sous la couette, cela ne fait pas de mal !Indice de confiance : 0/5Conseils de jeu :Base solide : 10 CAYO DE PAIL (écart 0) 1er samedi ! 1er lundi ! 1er mardi ! 5e jeudi.Base moins solide : 8 GRAND TRIANON (écart 0) 4e samedi. 4e jeudi.Favori douteux : 11 KAMI KAZE car il ne répète que très rarement ses bonnes courses (écart 0,0) 2e mardi. 1er jeudi !Coup de cœur : 14 PAGOMIX (écart 1) 2e à 15/1 samedi ! 3e à 14/1 mardi !Tocard déniché derrière les fagots : 16 ULTRANET (écart 0,0) 1er dimanche à 15/1 ! 2e à 20/1 jeudi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 58, écart maximum 134)Regrets : 4 MAGISTADOR que je sens bien mais pas de place dans mon prono tout comme pour Côte d’Azur, Sun Zéphir et Kami Kaze (Écart 2) 5e à 70/1 lundi !!!Cheval au nom rigolo : 3 BEAUTE PROMISE (écart 2) 4e samedi. 3e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 6 LAMIGO (écart 0) 4e samedi. 2e à 20/1 jeudi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 8 GRAND TRIANON (écart 2) 5e à 70/1 lundi !La pêche à la ligne : Auteuil 20 octobre 2e Kami Kaze, 3e Cote d’Azur, 4e Ultranet, 6e Grand Trianon.MON ANALYSE :8 GRAND TRIANON : Même avant de regarder mon prono, mes fidèles savaient que j’allais le mettre en tête de ma sélection ! Pourquoi ? Parce que j’ai décidé cette année de mettre tous les Nicolle en tête de mes préférés ! Cette méthode a été très, très payante... Alors je ne change pas mes habitudes. Surtout que c’est un cheval que j’estime. Gagnant au niveau quinté en plat, sa vitesse doit un jour lui permettre de faire sien une telle course. Alors pourquoi pas aujourd’hui ? Maintenant, je ne dois pas vous encourager à jouer alors...10 CAYO DE PAIL : Non, non, je n’ai pas vu qu’il vient de réaliser une superbe rentrée dans un lot référence ! Non, non je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre que son entraîneur est encore plus confiant que la dernière fois... Alors avec tous ces noms, on ne le joue pas ! Pfff...14 PAGOMIX : C’est ma grande trouvaille ! Alors j’en fais mon coup de cœur. Pourquoi ? Parce que je n’ai pas oublié son exploit du 20 mai à Auteuil ! Ce jour-là, il bat Ultranet, Céleste d’Allen (qui gagne ensuite un gros lot), Vic Royal et notre bon lyonnais Colonel d’Aumont ! Bien placé au poids et sur la montante, il nous donne toutes les bonnes raisons de ne pas le jouer !5 CI BLUE : J’ai encore en travers de la gorge sa 3e place derrière son compagnon d’entraînement que je vous recommandais chaudement à 31/1 ! Je savais que son entraîneur Fouin avait visé la course mais je ne pensais pas que les deux finiraient dans le tiercé... Pour ne pas me faire avoir deux fois de suite, j’ai pris la décision de mettre les deux Fouin du jour dans mon prono. Mais je vous encourage à faire des économies en ne les jouant pas !1 FASIMIX : Visiblement, ce bon cheval ne joue pas à cache-cache avec le handicapeur. Il vient de se balader en gagnant d’un boulevard. Précédemment, il avait montré sa pointure à ce niveau sous la même lourde de charge de 72 kg. Egal à lui-même, il doit confirmer. On le regarde juste courir en mettant un verrou sur votre porte-monnaie... Grrrr...3 BEAUTE PROMISE : Plus brillante que tenace, elle a montré son mauvais caractère la dernière fois en ne sautant pas sur son mors... Pourtant elle a du talent ! Son entraîneur ne cache d’ailleurs pas qu’elle mérite de gagner son quinté. Cela prouve qu’elle garde toute son estime. Un jour ou l’autre, elle va faire mal ! Alors ne succombez pas à cette beauté fatale... Ne la jouez pas !6 LAMIGO : Papy fait de la résistance ! A 10 ans, il se sent pousser des ailes de Pégase ! Sa dernière course est prometteuse. Fouin déclare que son cheval est au top mais qu’il ne sait pas s’il a encore la pointure ! Si la forme est là, j’estime qu’il peut permettre à son mentor de mettre les deux à l’arrivée ! Qu’est-ce que tu dis « Lami » ? Qu’il ne fallait pas que je dise que tu es au top ! Oups pardon, je vous ai raconté des bobards... ne m’écoutez surtout pas !16 ULTRANET : C’est le papier de la course ! Depuis le début de l’année, il réalise de superbes valeur très près devant ou derrière les stars des quintés de haies ! Lâché au poids par le handicapeur, il doit se montrer très redoutable. On le suit sur le Net mais pas jusqu’au PMU ! Moi, je suis ligoté sur mon fauteuil... On me libère dimanche matin... LOL !Résultats :Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.