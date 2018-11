Quinté + SAMEDI 1er Décembre – VINCENNES

1 CANULAR Mon coup de cœur 12/1 3 CALINO BELLO La passe de 3 ?... 12 COCKTAIL JULINO 100% réussite G. piste 13 CITIZEN KEN Le Gilet jaune !!! 2 BONNEFISH LIFE En énorme progrès 16 CHICA DE JOUDES Largement la pointure 5 CADET Prépare grand coup ! 6 CABERNET Sage avec Bazire ?...

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 1er Décembre – VINCENNESIndice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 12 COCKTAIL JULINO (écart 3) 3e vendredi.Base moins solide : 3 CALINO BELLO (écart 5)Favori douteux : 11 BORA BORA JIEL comment certains de mes confrères peuvent vous l’indiquer ? Elle ne sait plus trotter et se trouve hyper mal engagée. C’est presque un cheval à rayer !!! (écart 0) 4e mercredi. 1er samedi ! 2e mercredi.Coup de cœur : 1 CANULAR (écart 0) 3e à 14/1 dimanche. 3e mercredi !Tocard déniché derrière les fagots : 5 CADET (écart 0,0) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !Chevaux à rayer : 7 COCHISE GRIFF ce n’est vraiment pas une flèche et il n’est pas prêt ! (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 4 Batum des Bruyères car l’écurie Marie semble avoir visé la course. C’est le meilleur des 2 mais... (Écart 1) 4e mercredi. 1er à 20/1 dimanche ! 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 1 CANULAR !! (écart 1) 2e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 16 chica de joudes (écart 6)Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 7 COCHISE GRIFF (écart 8)La pêche à la ligne : Pas de ligne parlante.MON ANALYSE :1 CANULAR : quelques-uns de mes confrères ne l’ont pas mis dans leur prono et je peux vous garantir qu’ils vont rire jaune sur le poteau ! Pour moi, c’est un soleil ! Le cheval vient d’en faire péter deux coup sur coup ! On sent qu’il progresse à pas de géant. Son entourage met tous les atouts dans son jeu en faisant appel au driver en forme euphorique (Y. Lebourgeois) ! Je pense qu’il peut aligner encore un succès à une cote croustillante ! On va bien rire !3 CALINO BELLO : Lui aussi va tenter la passe de 3 victoires ! Il semble en avoir largement les moyens. Ses progrès sont tels que son entourage se surprend à rêver d’un meeting très fructueux grâce à lui seul ! Bien placé en tête, c’est une bonne base d’appui.12 COCKTAIL JULINO : C’est un véritable métronome puisqu’il finit toujours dans les 4 premiers ! Il affiche un magnifique 100% de réussite sur la grande piste cette année. Le cheval est à 100% de sa valeur pour se donner à 200%... La seule petite ombre au tableau, c’est qu’il doit rendre 25 m. Sinon, tous les feux sont au vert ! A consommer sans modération !13 CITIZEN KEN : C’est notre gilet jaune, les couleurs historiques de l’écurie Levesque ! Il ne faut surtout pas faire une croix de Lorraine sur ses chances car le futur « Pape » a préparé l’engagement de longue date. On peut lui accorder notre bénédiction sans prendre trop de risques même si je ne le vois pas gagner...2 BONNEFISH LIFE : Initialement, je voulais mettre en tête de ma sélection les numéros 1, 2 et 3 pour aller au bois... de Vincennes ! Et puis, malgré sa très grande forme, je me suis dit que ses cadets lui restent supérieurs (les C comme Cadets) ! Par contre, il est dans le même état d’esprit. C’est-à-dire que son entourage espère réaliser la passe de trois succès consécutifs ! Chiche ?...16 CHICA DE JOUDES : c’est la plus expérimentée au niveau des quintés dans le club des jeunes ! Préparée pour le meeting, cet engagement n’est pas son objectif mais elle va se présenter sur la montante. Cela veut dire que son entourage désire prendre un petit chèque aujourd’hui avant d’en prendre un gros le coup suivant...5 CADET : Il porte bien son nom puisqu’il fait partie des jeunots de la course. Pour parler franchement, son papier ne m’emballe pas du tout. Maintenant, j’ai des oreilles. Son entourage ne cache pas que c’est un peu sa course ! Il est mieux sur la grande piste et semble en mesure de brouiller les cartes. Il sera spéculatif. C’est lui qui peut corser les rapports.6 CABERNET : Je l’ai mis volontairement très bas car c’est un cheval trop spécial pour être fiable ! Il a le sang bouillant et Jean-Michel Bazire aussi ! On connaît bien JMB et on sait qu’il va le mettre sous pression pour gagner... A ce petit jeu, j’ai bien peur que le cheval lui réponde par la faute... Si j’étais JMB, je jouerai les petits bras tranquillos pour chercher la 5e place sans sueurs froides. S’il le met dans le rouge, c’est foutu ! Vous m’avez compris ?...