Quinté + SAMEDI 22 Décembre – VINCENNES



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Je vous donnais le tiercé de lundi et carrément le quinté de mardi avec mon coup de cœur 5e ! Jeudi on touche le tiercé-quarté !

Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



8 DOBERMAN Nivard sort les crocs ! 12 DIRECT WAY Droit au but ! 13 COACH Franbleu Coaché par Bazire !! 3 Delloro Védaquais Très régulier... 2 COCKTAIL JULINO Mon coup de cœur 16/1 11 Captain Sparrow Tient bon la barre ! 5Dragon des Racques Crache le feu à l’écurie 10 CLARCK SOTHO TOUT OU RIEN

Indice de confiance : 5/5



Conseils de jeu :



Base solide : 8 DOBERMAN (écart 1) 1er samedi ! 1er dimanche ! 2e mardi. 2e jeudi.

Base moins solide : 13 COACH FRANBLEU (écart 0,0) 3e samedi. 1er jeudi. 1er vendredi.

Favori douteux : 11 CAPTAIN SPARROW (écart 3) 5e à 67/1 dimanche !

Coup de cœur : 2 COCKTAIL JULINO (écart 2) 4e à 29/1 samedi ! 5e mardi à 10/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 5 DRAGON DES RACQUES (écart 3) 2e à 33/1 dimanche !

Chevaux à rayer : 1 BEL AIR, 7 BEAUTE DE BAILLY, 9 BEAU DE GRIMOULT (écart 81, écart maximum 134)

Regrets : 14 BAD BOY DU DOLAR car il découvre l’engagement de sa vie mais est-il vraiment prêt ? si son entourage a visé la course en secret alors il va faire très mal ! Couvrez-vous... (Écart 0) 3e à 52/1 dimanche ! 4e vendredi.

Cheval au nom rigolo : 11 CAPTAIN SPARROW (écart 7)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 5 DRAGON DES RACQUES (écart 0) 3e samedi. 2e jeudi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 beau de grimoult (écart 8)

La pêche à la ligne : Vincennes 23 septembre : 1er Direct Way, 3e Delloro Védaquais, 4e Dragon des Racques, 5e Doberman !



MON ANALYSE :



8 DOBERMAN : j’adore l’animal, le film et son driver vedette Franck Nivard ! Pas loin de valoir les meilleurs de sa génération, il trouve ici l’occasion de renouer avec la victoire. Cette course est obligatoirement son objectif de l’hiver surtout que le lot s’est nettement creusé...

12 DIRECT WAY : Il a démontré, notamment dans la course référence du 23 septembre, qu’il a pris la mesure sur tous ses contemporains. Il devra redouter Bazire mais semble en mesure de lutter activement pour la victoire. C’est l’une de ses meilleures courses de l’hiver !

13 COACH FRANBLEU : Jean-Michel Bazire remplace le blessé Lebourgeois à qui je souhaite un prompt rétablissement. L’animal est en très grande forme. Il aime gagner comme tout bon coach ! Battu récemment dans une course piège, il va tenter de remettre les pendules à l’heure. Malgré tout, il tombe sur deux cadets aux dents plus longues que lui...

3 DELLORO VEDAQUAIS : C’est un amour de cheval. Il est capable de finir dans les 5 ici et de faire aussi bien face à de meilleurs chevaux. Son courage mérite une belle récompense. On peut le suivre en confiance surtout que sa cote sera légèrement spéculative...

2 COCKTAIL JULINO : J’en fais mon coup de cœur car vous savez que je recherche toujours la meilleure cote pour vous indiquer un bon tuyau. Ce qui me plait chez lui c’est sa grande régularité ! Il avance tout le temps. Donc, il va pouvoir profiter de la moindre défaillance d’un ou deux favoris... Il est là pour pimenter les rapports ! A jouer sans modération mais plus dans le quinté que dans le tiercé.

11 CAPTAIN SPARROW : Ce pirate est capable du meilleur comme du pire comme tout bon flibustier ! Il me parait barré pour la victoire mais il doit se montrer redoutable pour les places... Ce n’est pas un coup sûr, vous l’avez compris.

5 DRAGON DES RACQUES : Il est négligé par mes confrères qui oublient que c’est tout simplement le plus rapide de tous ! Au top à l’écurie, il peut venir lui aussi corser les rapports car sa cote sera flamboyante ! De quoi cracher du feu dans la cheminée du Père Noël...

10 CLARCK SOTHO : Sincèrement, je pense donner le quinté en 7. Donc je me permets le luxe de rajouter ce bougre qui m’a énormément déçu ces derniers temps ! Complètement déréglé, son entourage change sa façon de courir. Il faut espérer que sa nouvelle préparation va lui permettre de retrouver toutes ses sensations. Mais pas d’emballement, c’est plus un coup de poker !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 ! Jeudi 20 : tiercé (10,00), quarté (17,29).





