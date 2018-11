Quinté + SAMEDI 24 NOVEMBRE – VINCENNES

18 BLUES d’Ourville La course de sa vie ! 16 ANGE DE LUNE A ailes déployées... 4 Abydos du Vivier Même sans Bazire 15 AUCH M’a déçu récemment 14 Attaque Parisienne Mon coup de cœur 15/1 10 VERTIGE de Chenu Tout ou rien 17 AERO KING Course visée 11 APRION En regain de forme

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 16 ANGE DE LUNE (écart 2) 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche. 3e mardi.

Base moins solide : 18 BLUES D’OURVILLE (écart 1) 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !

Favori douteux : 10 vertige de chenu (écart 1) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi.

Coup de cœur : 14 ATTAQUE PARISIENNE (écart 8)

Tocard déniché derrière les fagots : 11 APRION (écart 2) 5e lundi.

Chevaux à rayer : 1 BEST BUISSONAY et 13 Vic du Pommereux (écart 66, écart maximum 134)

Regrets : 12 BALANDO (Écart 1) 1er à 20/1 samedi ! 4e mercredi.

Cheval au nom rigolo : 14 attaque parisienne (écart 10)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 best buissonay (écart 2) 4e vendredi. 4e dimanche. 1er mardi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 astral viretaute (écart 4) 4e samedi.

La pêche à la ligne : Vincennes 5 novembre : 2e Ange de lune, 3e Blues d’Ourville, 4e Aéro King, 6e Auch, NP Vic du Pommereux.



MON ANALYSE :



18 BLUES d’OURVILLE : Je l’ai oublié la dernière fois, j’espère qu’il ne m’en veut pas. Je savais qu’il était réservé pour cette course. C’est la course de sa vie. C’est son tiercé. Il n’a jamais été aussi bien dans sa peau qu’en ce moment. Franck Nivard vient en renfort pour gagner car son « entraîneuse » veut mettre ses deux représentants dans le club des 5 !

16 ANGE DE LUNE : Depuis la fin de l’été, il se sent pousser des ailes. Il étonne à chacune de ses sorties. Il montre un talent que l’on ignorait. Tellement bien dans sa tête qu’il peut encore l’emporter !

4 ABYDOS DU VIVIER : Si son mentor Jean-Michel Bazire était sur son sulky, il serait en tête de pratiquement toutes les sélections. Là, le patron n’est pas aux commandes. Malgré tout, il est au top. Le lot reste largement à sa portée. Il pourrait donc gagner à un cote plus spéculative...

15 AUCH : Favori la dernière fois, il m’a plutôt déçu en finissant en tête des battus. Est-ce un coup de pompe ? Si oui, il risque de décevoir. Maintenant, c’est un Bigeon et l’on sait que son entourage réussit super bien en début de meeting d’hiver. Il faut donc le racheter.

14 ATTAQUE PARISIENNE : J’en fais mon coup de cœur car elle s’est payée le luxe de battre récemment la championne du prix d’Amérique Belina Josselyn ! C’est une sacrée référence ! Son papier est bon. Je la sens bien. Sa cote sera croustillante... A vous de vous régaler sans appliqué Vigipirate !

10 VERTIGE DE CHENU : Il souffle le chaud et le froid. On sait qu’il peut gagner une telle course quand il veut... On sait aussi qu’il peut alimenter la rubrique des distancés... C’est tout ou rien !

17 AERO KING : Son « entraîneuse » a aussi visé la course avec lui. Le jumelé pourrait s’afficher, mais je le sens plus dans les 5 que dans les 3...

11 APRION : Cet ex-petit crack a longuement traversé le désert... En ce moment, il reprend du moral et du mordant. Il vient de courir en progrès par deux fois. S’il se souvient qu’il est un tout bon alors il pourrait bien gagner à très belle cote ! On le joue à cheval gagnant-placé !





Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 24 NOVEMBRE – VINCENNESIndice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 16 ANGE DE LUNE (écart 2) 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche. 3e mardi.Base moins solide : 18 BLUES D’OURVILLE (écart 1) 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !Favori douteux : 10 vertige de chenu (écart 1) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi.Coup de cœur : 14 ATTAQUE PARISIENNE (écart 8)Tocard déniché derrière les fagots : 11 APRION (écart 2) 5e lundi.Chevaux à rayer : 1 BEST BUISSONAY et 13 Vic du Pommereux (écart 66, écart maximum 134)Regrets : 12 BALANDO (Écart 1) 1er à 20/1 samedi ! 4e mercredi.Cheval au nom rigolo : 14 attaque parisienne (écart 10)Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 1 best buissonay (écart 2) 4e vendredi. 4e dimanche. 1er mardi !Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 astral viretaute (écart 4) 4e samedi.La pêche à la ligne : Vincennes 5 novembre : 2e Ange de lune, 3e Blues d’Ourville, 4e Aéro King, 6e Auch, NP Vic du Pommereux.MON ANALYSE :18 BLUES d’OURVILLE : Je l’ai oublié la dernière fois, j’espère qu’il ne m’en veut pas. Je savais qu’il était réservé pour cette course. C’est la course de sa vie. C’est son tiercé. Il n’a jamais été aussi bien dans sa peau qu’en ce moment. Franck Nivard vient en renfort pour gagner car son « entraîneuse » veut mettre ses deux représentants dans le club des 5 !16 ANGE DE LUNE : Depuis la fin de l’été, il se sent pousser des ailes. Il étonne à chacune de ses sorties. Il montre un talent que l’on ignorait. Tellement bien dans sa tête qu’il peut encore l’emporter !4 ABYDOS DU VIVIER : Si son mentor Jean-Michel Bazire était sur son sulky, il serait en tête de pratiquement toutes les sélections. Là, le patron n’est pas aux commandes. Malgré tout, il est au top. Le lot reste largement à sa portée. Il pourrait donc gagner à un cote plus spéculative...15 AUCH : Favori la dernière fois, il m’a plutôt déçu en finissant en tête des battus. Est-ce un coup de pompe ? Si oui, il risque de décevoir. Maintenant, c’est un Bigeon et l’on sait que son entourage réussit super bien en début de meeting d’hiver. Il faut donc le racheter.14 ATTAQUE PARISIENNE : J’en fais mon coup de cœur car elle s’est payée le luxe de battre récemment la championne du prix d’Amérique Belina Josselyn ! C’est une sacrée référence ! Son papier est bon. Je la sens bien. Sa cote sera croustillante... A vous de vous régaler sans appliqué Vigipirate !10 VERTIGE DE CHENU : Il souffle le chaud et le froid. On sait qu’il peut gagner une telle course quand il veut... On sait aussi qu’il peut alimenter la rubrique des distancés... C’est tout ou rien !17 AERO KING : Son « entraîneuse » a aussi visé la course avec lui. Le jumelé pourrait s’afficher, mais je le sens plus dans les 5 que dans les 3...11 APRION : Cet ex-petit crack a longuement traversé le désert... En ce moment, il reprend du moral et du mordant. Il vient de courir en progrès par deux fois. S’il se souvient qu’il est un tout bon alors il pourrait bien gagner à très belle cote ! On le joue à cheval gagnant-placé !