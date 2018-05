Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + Samedi 26 MAI – Enghien



Je vous ai donné le tiercé-quarté du célèbre Grand Steeple Chase de Paris !!! Et aussi le tiercé de vendredi soir... Lundi mon tuyau 3e ! Mercredi le gros tiercé du Grand National avec mon coup de cœur 3e à 44/1 !!! Jeudi je redonne un joli tiercé avec mon tuyau 2e à 26/1 !!







5 BAXTER du KLAU

Course visée avec jmb

16 DIAMOND

Sur la montante..

9 BUZZ MEARAS

Mon coup de cœur

1 AUFOR DE MIRE

Se retrouve...

12 AUCH

A racheter

2 GROSS WEIGH

Gros moyens

7 DREAM MAGIC BE

Peut se révéler

4 BEAUTE de BAILLY

Nivard insiste !...

Indice de confiance : 5/5