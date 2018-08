Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat

Quinté + Samedi 4 août – Clairefontaine







En août tous mes tuyaux gagnent et même à 20/1 ce jeudi !!







8 LES BEAUFS

Mon coup de cœur 14/1

2 KAZAROV

Le gros favori !

4 MAX’S SPIRIT

Principale « Menace » !

3 ARRY

2e cartouche Nicolle

5 DROLE d’IDEE

Eurêka !...

9 DJACPOT

Pour le gros lot !

11 FUTBOLISTO

Très, très chuchoté

1 BACPLUS

Lyonnais « plombé »

Indice de confiance : 4/5







Conseils de jeu :



Base solide : 2 KAZAROV (écart 3) 1er lundi !



Base moins solide : 3 ARRY (écart 0) 1er dimanche ! 3e jeudi.



Favori douteux : 7 CI BLUE car il ne répète jamais ses bonnes courses (écart 0,0) 2e lundi. 2e mercredi. 5e jeudi.



Coup de cœur : 8 LES BEAUFS (écart 0,0) gagnant samedi ! 4e à 18/1 dimanche ! Gagnant mercredi ! Gagnant jeudi à 20/1 !!



Tocard déniché derrière les fagots : 4 MAX’S SPIRIT (écart 1) 5e à 15/1 dimanche. 5e mardi à 20/1. 3e mercredi.



Chevaux à rayer : 7 TAUPIN ROCHELAIS, 14 SASHA ROYAL et 16 CALISCO DE KERSER (écart 127)



Regrets : 10 SIR NONANTAIS (écart 0) 2e lundi. 2e jeudi



Cheval au nom rigolo : 5 DROLE d’IDEE (écart 1) 4e mardi. 4e à 40/1 mercredi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 7 CI BLUE (écart 0) 4e jeudi.



Jeu de la finale : 1 et 11 (écart 5)



ANALYSE :



Je tente un gros coup de poker avec mon coup de cœur Les Beaufs ! Car c’est un cheval que j’adore et que je juge déclassé. Il courait les groupes 1 en plat dans sa jeunesse ! Comme il mérite enfin de gagner son tiercé, j’estime que c’est son D day ! Kazarov est le préféré des 3 Nicolle. Le célèbre entraîneur habitué à gagner a fait de cette course son objectif. Il veut mettre les 3 dans le quinté ! Max’s Spirit me parait la plus redoutable menace. Car l’an dernier il a fait des valeurs supérieures à celles du jour. En plus, il vient de reprendre de la vitesse en plat. L’entourage est confiant, moi aussi ! ARRY est la seconde cartouche Nicolle et le digne dauphin de Kazarov. Il ne sera pas loin. Drôle d’Idée, je l’adore déjà par son simple nom ! Elle aussi a fait de meilleures valeurs que celle du jour. Elle peut donc l’emporter et semer le désordre sur les tickets de la France turfiste aveuglée par les médias... Djacpot peut faire un gros coup en faisant sauter la banque ! C’est le 3e Nicolle. S’il reste debout, il peut faire un sacré truc... Futbolisto est annoncé 2e favori, certains de mes confrères le placent en tête de sélection. Pour moi, ce n’est pas un gagnant dans l’âme car il n’aime tout simplement pas gagner. L’entourage est confiant et le cheval bien placé au poids. Bacplus paye très lourdement son honnêteté sur l’échelle du handicapeur avec 73 kg. C’est la star de son écurie lyonnaise. Je me dois d’être chauvin mais cela reste une montagne de plomb à supporter en pleine canicule... Courage !