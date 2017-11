PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + Samedi 4 novembre AUTEUIL



J’indiquais samedi le tiercé dans l’ordre et le quinté en 5 chevaux avec tuyau gagnant ! Mercredi on rajoute 523 euros de gains avec le tiercé dans l’ordre, le quarté et le quinté !







5 LOS BANDEROS

Vient de faire un truc !

8 BANDIT d’AINAY

N’a pas volé sa gagne

10 DIAMOND CHARM

On le sent en progrès

6 BABY BOY

Court pour gagner !

3 Fauburg Rosetgri

Mon coup de cœur

7 SAINT XAVIER

Sur son « violon II »...

4 ARGENTIER

Orfèvre en steeple !

2 VOL de BRION

Classe + poisse = ??...