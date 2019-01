Quinté + Samedi 5 janvier - Vincennes

15 ALTIUS FORTIS Le + « Fortis » de tous 18 BIP BIP DE GUEZ Va nous rembourser ! 17 AS de GODISSON Course visée ! 3 AMOUR ORAGEUX Coup de foudre !!! 2 BYRON DU KLAU Très chuchoté... 5 BRASIL DE BAILLY Sur un air de samba ! 1 ALCIBIADE Bien calé à la corde 4 ATOUT du HAINAUT Franc Nivard en renfort

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 5 janvier 2019 – VINCENNESPour le réveillon je vous ai offert ce lundi le tiercé dans l’ordre, le quarté dans l’ordre et le quinté pour 513 euros de gains !! Je vous donne jeudi le quinté avec les deux premiers dont mon coup de cœur à 20 et 21/1 !! Vendredi bingo ! Tiercé ordre en 5, quarté ordre et quinté pour 1.697 euros de gains ! On commence super bien l’année !!!En 2018 j’ai eu le plaisir de vous avoir offert la possibilité de toucher 23.421 euros de gains soit une moyenne de 1951 euros par mois ! Mon plus gros mois reste le mois d’août 2018 !Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Retrouvez mes commentaires en direct vidéo en cliquant sur le lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 15 ALTIUS FORTIS (écart 1) 1er mardi ! 4e mercredi. 4e jeudi.Base moins solide : 18 BIP BIP DE GUEZ (écart 0,0) 3e jeudi. 1er vendredi !Favori douteux : 2 BYRON DU KLAU (écart 1) 5e jeudi.Coup de cœur : 3 AMOUR ORAGEUX (écart 1) 5e mercredi. 2e à 21/1 jeudi !Tocard déniché derrière les fagots : 4 atout du hainaut (écart 2) 1er à 26/1 mercredi !!!Chevaux à rayer : AUCUN (écart 86, écart maximum 134)Regrets : 6 AURA NORMANDE car elle est bien placée en tête mais vient de me décevoir (écart 4)Cheval au nom rigolo : 3 AMOUR ORAGEUX (écart 1) 3e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 13 BEL AIR (écart 2) 1er à 26/1 mercredi !!!Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 12 BACCARAT DE NIRO (écart 4)La pêche à la ligne : Reims 15 novembre : 1er Amour Orageux, 4e Bip Bip de Guez (Les 3 indiqués sont dans le quinté de jeudi, ¾ font l’arrivée du quinté de vendredi !)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 ! Vendredi 4 : tiercé ordre en 5 (192,00), quarté ordre (1.375,14), quinté (130,40) !Décembre : 1.981 euros de gains dont le tiercé-quarté ordre-quinté du 31 !