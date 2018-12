Quinté + SAMEDI 8 Décembre – VINCENNES



12 VALOKAJA HINDO Invincible avec JMB ! 4 GLOBAL RESPONS Petit phénomène ! 7 BACHAR Un vrai guerrier ! 6 BLEU CIEL Mon « soleil » 2 VENCEDOR Mon coup de cœur 9 BRASIL de BAILLY Des références... 8 BYRON DU KLAU En gros progrès 10 AMOUR ORAGEUX Mon coup de folie !

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 4 GLOBAL RESPONS (écart 3) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 12 VALOKAJA HINDO (écart 0,0) 2e dimanche. 4e mardi. 1er jeudi !

Favori douteux : 5 AGI DE CRENNES (écart 0,0) 3e mercredi. 5e jeudi.

Coup de cœur : 2 VENCEDOR (écart 1) 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi ! 5e mercredi à 13/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 10 AMOUR ORAGEUX (écart 3) 4e à 57/1 lundi !

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 73, écart maximum 134)

Regrets : 3 VIXEL (Écart 0,0) 1er mercredi ! 5e jeudi.

Cheval au nom rigolo : 10 AMOUR ORAGEUX (écart 1) 3e vendredi ! 1er samedi ! 2e lundi. 3e mercredi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 14 SPRINGOVER (écart 5) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 11 AGUERO DE JOUDES(écart 1) 1er mercredi.

La pêche à la ligne : Vincennes 26 novembre 3e Byron du Klau, 4e Bachar, 9e Agi de Crennes



MON ANALYSE :



12 VALOKA HINDO : Comme tout le monde dit que Global Respons est déclassé en première ligne, je cherche le côté spéculatif en mettant plutôt Bazire en tête ! Son nouveau cheval est comme lui... C’est-à-dire que tous les deux aiment gagner ! Restant sur trois succès consécutif, je le vois bien réaliser la passe de 4 malgré sa mauvaise position en seconde ligne derrière la voiture...

4 GLOBAL RESPONS : Mis au vert volontairement pour revenir cet hiver complètement déclassé aux gains, il vient de réussir une rentrée tonitruante ! Le style de son succès en dit long sur ses moyens. Cette course est son premier objectif de l’hiver. Il ne va pas le rater. Il faut faire deux champs réduits au tiercé avec un coup le 4 en premier puis le 12 second et vice versa pour toucher l’ordre !

7 BACHAR : Il n’était pas prêt la dernière fois mais cela ne l’a pas empêché de compléter l’arrivée du quinté dans une course référence. On l’avait vu cet été enchaîner les succès grâce à d’étonnants progrès... Il nous revient au top pour en découdre avec les deux étrangers. Cela semble la meilleure chance française !

6 BLEU CIEL : Décevant la dernière fois après une belle série victorieuse, je pense qu’il se préservait pour cette course ! Il découvre ici un bel engagement en première ligne derrière l’autostart. Je le dis et je le répète, derrière la voiture il faut jouer en priorité les chevaux de la première ligne de 1 à 9 !

2 VENCEDOR : Je voulais vous donner Amour Orageux en coup de cœur mais je trouve plus sûr de m’appuyer sur un cheval s’élançant devant plutôt que derrière. Je vous l’indique donc en tuyau car j’ai entendu son entraîneur tenir des propos élogieux sur son sujet. Son cheval est au top. Il est bien calé à la corde. Son mentor ne se voit pas plus loin que 5e... Comme il sera obligatoirement spéculatif en raison des deux épouvantails au départ, on peut le toucher à 25/1 !

9 BRASIL DE BAILLY : Si vous faites aussi bien le papier que moi avec ma célèbre loupe, vous vous rendez vite compte que c’est un soleil ! Il s’est payé le luxe récemment de battre un cheval de prix d’Amérique un certain Charly du Noyer. Il a aussi battu le bon Attacus que l’on vient de voir courir dans un quinté relevé. Cette ligne est en béton armée... Seul son numéro tout en dehors peut lui faire brûler de l’essence au départ mais les gilets jaunes m’ont promis de le laisser passer à la pompe !...

8 BYRON DU KLAU : Je ne le voyais pas du tout la dernière fois. Son entraîneur nous a joué un vilain tour en nous cassant tous nos jeux. En très nets progrès, il découvre dans la foulée une belle course puisqu’il s’élance en première ligne. Il faut donc s’en méfier car il a forcément fait des progrès à l’entraînement. C’est un cheval sur la montante...

10 AMOUR ORAGEUX : Il est bien dans sa tête en ce moment puisqu’il a gagné deux de ses trois dernières courses. Un déclic s’est visiblement produit dans sa tête. Il est pleine peau à l’écurie. Son driver connaît une grosse réussite et le couple peut réaliser un joli truc à très belle cote ! C’est un beau coup de poker à tenter. Vous pouvez même risquer une pièce à la gagne au cas ou…





