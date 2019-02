Quinté + Samedi 9 février - Vincennes

6MINDYOURVALUEwf + value gagnante ! 4 COACH FRANBLEU Toujours là ! 3 BARRIO JOSSELYN Course visée par JMB 2 VERTIGE de CHENU Un peu court jeune h... 1 COBRA BLEU Mon coup de cœur 24/1 12 TESSY d’ETE Au top avec Nivard... 9 SHARON GAR Son 9 sera-t-il fêlé ?... 10 ANGE DE LUNE Préparé pour !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + SAMEDI 9 février 2019 – VINCENNESRetrouvez mes commentaires télévisés en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 4/5Conseils de jeu :Base solide : 6 MYNDYOURVALUE (écart 1) 2e samedi. 4e dimanche. 5e lundi. 3e mardi. 2e mercredi. 2e jeudi.Base moins solide : 4 COACH FRANBLEU (écart 0) 1er samedi ! 3e mercredi. 4e vendredi.Favori douteux : 10 ANGE DE LUNE car il part derrière (écart 1) 3e jeudi.Coup de cœur : 1 COBRA BLEU (écart 16)Tocard déniché derrière les fagots : 9 SHARON GAR (écart 1) 5e samedi. 2e à 30/1 dimanche ! 5e jeudi.Chevaux à rayer : 13 BLUES DES LANDIERS (écart 5, écart maximum 134) 4e samedi.Regrets : 7 DAY OR NIGHT IN car il m’a déçu tout le meeting d’hiver (écart 1) 5e mardi. 3e jeudi.Cheval au nom rigolo : 11 I LOVE PARIS (écart 0) 3e samedi. 5e lundi. 5e vendredi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 7 DAY OR NIGHT IN (écart 5) 1er samedi. 2e à 30/1 dimanche.Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter 2 VERTIGE DE CHENU (écart 10)La pêche à la ligne : Vincennes 6 janvier 1er Mindyourvalue, 2e Ange de Lune, 5e Day or Night in