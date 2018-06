Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + VENDREDI 22 JUIN – VINCENNES NUIT



Je vous ai indiqué 10 tiercés sur 17 avec mercredi le gros tiercé-quarté (275 euros) dans le GNT



et exploit jeudi seul de toute la presse à vous donner le gros tiercé en 3 chevaux seulement (205 euros) et mon tuyau 2e à 20/1 !!!







4 BAHAMAS QUICK

Gros coup de poker !

11 Balzac de Souvigne

Course visée !

8 BAD JULRY

Lyonnais ambitieux

15 BENOIT ROYAL

Très régulier

6 QUINCY FRONTLINE

Je l’aime bien

10 VIXEL

Récent malheureux...

12 ANGEL d’OR

S’il retrouve ses ailes

2 AS des JACQUETS

Quelques atouts...

Indice de confiance : 3/5