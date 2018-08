Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + VENDREDI 24 AOUT – CABOURG NUIT



Exploit ce jeudi ! Je suis heureux de vous avoir donné le tiercé dans l’ordre en 5 chevaux, le quarté dans l’ordre aussi et le quinté dans le désordre pour un total de 1.185 euros de gains. C’est le 3e tiercé consécutif que je vous indique !...



2 DOUM JENILOU

Le + rapide de tous !

1 CHOOMY DELADOU

Son objectif de l’été !

9 DONA NINA

Sur la ligne d’Enghien

3 Bogota d’Herfraie

Régulière

6 BEST MATCH

Mon coup de cœur 15/1

7 BE GOOD

De bons atouts

5 CADET JOYEUX

M.D.R. avec lui !

4 COCO FLANEL

Sans contrefaçon ?...

Indice de confiance : 5/5







Conseils de jeu :



Base solide : 2 DOUM JENILOU (écart 0,0) 4e vendredi. 1er mercredi. 5e jeudi.



Base moins solide : 1 CHOOMY DELADOU (écart 1) 1er samedi ! 2e lundi. 3e mercredi.



Favori douteux : 9 DONA NINA (écart 3) 4e dimanche. 4e lundi.



Coup de cœur : 6 BEST MATCH (écart 0) 2e jeudi à 10/1. 5e à 18/1 samedi ! 3e jeudi à 13/1 !



Tocard déniché derrière les fagots : 7 BE GOOD (écart 0) 1er à 28/1 vendredi ! 1er à 18/1 mardi ! 3e jeudi à 13/1 !



Chevaux à rayer : 8 BAUMAIS DE VALFORG, 11 BAD BOY NEP et 12 ARCADIE DES VAUX (écart 0, écart maximum 134) 4e à 60/1 mercredi !



Regrets : 13 BANCO DES BORDES qui vient récemment de battre son record (écart 3) 3e samedi. 5e à 30/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 5 CADET JOYEUX (écart 0) 5e à 30/1 dimanche ! 1er jeudi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 2 DOUM JENILOU (écart 0,0) 2e vendredi. 2e samedi. 3e mercredi. 5e vendredi.



MON ANALYSE :



Ce quinté nocturne derrière l’autostart parait trop facile pour être vrai ! Je raye déjà les 8, 11 et 12 et il ne reste plus que 11 partants... Je sens que nous allons toucher des cacahuètes ! DOUM JENILOU semble déclassé en partant derrière la voiture avec son numéro 2. C’est tout simplement le plus jeune et le plus rapide de tous avec un record de 1’11’’7. Il a la pointure de Vincennes contrairement aux autres. La course est visée. Dois-je en rajouter ?... CHOOMY DELADOU lui aussi fait de cette course son objectif de l’été. C’est le plus riche de l’épreuve ! L’entourage est très chaud. Bien calé à la corde, c’est lui qui va faire le moins de chemin jusqu’au poteau... DONA NINA est une jeune aux dents longues. Jugée sur sa gagne à Enghien cet été, elle dispose ici d’une première chance. Mais attention, c’est peut-être elle la plus fragile des favoris car elle est mal placée derrière l’autostart en seconde ligne. Sa course va comporter des aléas. Ce n’est donc pas un coup sûr. BOGOTA d’HERFRAIE a beaucoup déçu dernièrement. Précédemment, elle avait fait l’arrivée du quinté référence. Elle aime cette piste. Elle se montre dans l’ensemble régulière. Sa position derrière l’autostart est très avantageuse. Elle est certaine dans le club des 5 ! On doit la racheter. Je vais tenter de vous donner le quinté en 5 chevaux en rajoutant mon coup de cœur BEST MATCH ! C’est le plus spéculatif des favoris. Duvaldestin craint les jeunes et aussi son manque de vitesse. Il ne le voit donc pas gagner. Mais j’estime que la 5e place doit lui revenir car il dispose d’une superbe ligne au printemps lorsqu’il bat l’excellent CLYDE BARROW. Si ce dernier était au départ, ce serait le gros favori !... De son côté BE GOOD semble le portrait-robot du tocard pouvant semer le désordre sur les tickets de la France turfiste. Son driver adore, quand il le peut, faire de grands coups notamment l’été ! A lui d’être très Good !... Après je m’amuse beaucoup à mettre les noms rigolos de CADET JOYEUX et COCO FLANEL ! Ils ont surtout le mérite de partir devant et de pouvoir palier à la moindre défaillance des favoris...



Résultats :



Août : mercredi 1er : tuyau 1er ! Jeudi 2 : tuyau gagnant à 20/1 !! Vendredi 3 : tiercé. Samedi 4 : tiercé. Mardi 7 : tiercé (94,20). Mercredi 8 : tiercé (5,50), quarté (12,87). Mardi 14 : tiercé (27,40), quarté (7,93). Jeudi 16 : tuyau 2e. Vendredi 17 : tiercé (90,80), quarté (76,30). Samedi 18 : tuyau 5e à 18/1. Mardi 21 : tiercé (109,40). Mercredi 22 : tiercé (11,60). Jeudi 23 : tiercé dans l’ordre en 5 chevaux (197,20), quarté ordre en 6 chevaux (950,04), quinté désordre (38,40), tuyau 3e à 13/1 !