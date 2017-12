PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + VENDREDI 29 DECEMBRE VINCENNES



Comme promis, j’ai joué le Père Noël en mettant au pied de votre sapin un ticket gagnant ! Dimanche je vous ai donné le tiercé, quarté, quinté en 5 chevaux seulement avec 129 euros de gains ! J’ai rajouté 104 euros ce mardi en vous donnant le tiercé ! Jeudi je rajoute 217 euros avec le tiercé, quarté, quinté et mon tuyau 3e à 20/1 ! De quoi passer de bonnes fêtes...



17 M.T. JOINVILLE



On dit que c’est 1crack



12 ELDRICK BOKO



Mon coup de cœur



6 SPIRIT REAL



La course visée mais...



3 SURICATO JET



Son objectif avec JMB



5 SOGNO d’AMORE



C’est sa course !



13 BAYOKOS ATOUT



Aime gagner...



7 Michelangelo AS



Le + rapide



2 BIKINI



Driver confiant mais...