Quinté + VENDREDI 7 SEPTEMBRE - VINCENNES

J'enchaîne les exploits ! Ce jeudi je vous donne le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux (160 euros pour un euro) avec mon coup de cœur dans le quinté à 25/1 ! J'étais le seul journaliste en France à vous dire de jouer les deux Nicolle en tête avec une préférence pour le 7 ! Mercredi je vous donnais le tiercé et le quarté dans l'ordre, le quinté (226 euros de gains) et lundi le tiercé dans l'ordre, le quarté et le quinté (445 euros). Soit 831 euros de gains en 4 jours ! En août vous avez touché 3.327 euros en suivant mes bons conseils !







7 CLARA MAZA

En plein boum !

11 Callas du Bouffey

La + rapide !

10 CLARA Dallauch

Mon coup de cœur 12/1

15 CORAL SEA

Cadette redoutable

9 CALINEKA GWEN

Course visée !

2 CHIMENE d’OSNY

On joue Nivard...

12 BISE DU COGLAIS

Favorite douteuse

18 AURA NORMANDE

Engagement en or

Indice de confiance : 3/5







Conseils de jeu :



Base solide : 7 CLARA MAZA (écart 0,0,0,0) 1er samedi ! 3e dimanche. 1er mardi. 1er mercredi. 3e jeudi.



Base moins solide : 11 CALAS DU BOUFFEY (écart 0,0,0,0,0) 2e dimanche. 1er lundi ! 2e mardi ! 2e mercredi ! 1er jeudi !



Favori douteux : 3 BALZANE ROUDOUROU mes confrères vous la conseillent car son driver est confiant mais la jument n’a strictement rien fait depuis très, très longtemps !! (écart 1) 3e mercredi.



Coup de cœur : 10 CLARA DALLAUCH (écart 0,0) 4e à 17/1 lundi ! 5e à 20/1 mercredi. 5e à 26/1 jeudi !



Tocard déniché derrière les fagots : 18 AURA NORMANDE (écart 1) 5e à 25/1 samedi. 4e à 59/1 mercredi !!!!



Chevaux à rayer : 1 AOLA DU VAUTOUR et 8 BARAKA THIEBEN (écart 11, écart maximum 134)



Regrets : 16 VEDETTE AMERICAINE (écart 2) 4e à 70/1 dimanche !



Cheval au nom rigolo : 16 VEDETTE AMERICAINE (écart 1) 4e à 25/1 samedi. 4e à 16/1 lundi. 3e mercredi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 11 CALLAS DU BOUFFEY (écart 3) 2e lundi.



MON ANALYSE :



Quel plaisir de vous faire gagner pratiquement tous les jours pour rembourser votre rentrée ! Ce vendredi soir, c’est un quinté difficile mais je pense déjouer les pièges. D’abord, il faut jouer en priorité les 6 ans car eux ont encore un avenir ! Les cadettes sont toutes en tête de ma sélection.



Le soleil c’est bien entendu CLARA MAZA ! Elle vole de victoire en victoire et découvre ici une belle occasion. Nous sommes sur la petite piste et cela va l’aider car je ne suis pas persuadé qu’elle soit vraiment adaptée à la grande.



Ensuite, l’autre évidence vient de CALLAS du BOUFFEY ! C’est la plus belle musique fraîche de la course. Elle affole en ce moment le chrono et a fait un sacré truc en marchant 1’11’’4 ou encore 1’13’’ récemment à Vincennes. On sent qu’elle va gagner beaucoup d’argent cet hiver et pourquoi pas dès ce soir !



Je leur oppose mon coup de cœur CLARA DALLAUCH ! Son entourage a obligatoirement visé la course car elle découvre un engagement de rêve... C’est la seule et unique occasion pour elle et son propriétaire de briller dans un quinté. Il ne faut donc pas rater le coche !



CORAL SEA me plait bien aux 25 m car elle a du talent. Elle a même figuré dans de bons lots. Ici, elle descend un peu de catégorie. Elle me semble capable d’effacer son handicap initial avec un pilote sur son sulky !



CALINEKA GWEN est préparée par son « entraîneuse » qui a visiblement visé la course avec ses deux pensionnaires. Contrairement à mes confrères, je ne vois rien de génial dans le papier d’Apple Deladou... Je lui préfère donc très, très nettement sa cadette. L’engagement est idéal. Tous les feux sont au vert mais ce n’est pas un coup sûr.



CHIMENE d’OSNY ne m’emballe pas plus. Mais, dans ce lot indigne d’un quinté, la main de Franck Nivard peut faire la différence.



Je fais la même remarque pour Bise du Coglais avec Jean-Michel Bazire. Cela saute aux yeux que c’est la favorite douteuse. JMB va certainement faire le forcing pour venir rapidement en tête mais tiendra-t-elle longtemps en surrégime ??...



AURA NORMANDE est ma trouvaille. J’ai regardé à la loupe son papier de l’été et j’y vois de belles choses. Elle découvre ici un engagement en or puisque c’est elle la plus riche. Je l’ai préférée à Vedette Américaine sur la foi de la comparaison des deux papiers récents.



Car sur une ancienne valeur, notre Vedette pourrait se souvenir qu’elle a battu de biens meilleurs chevaux dans sa carrière. Elle pourrait courir en jument déclassée... Vous pouvez mettre 2 euros gagnant et 2 euros à la place si vous avez l’âme d’un chercheur d’or... Car cela reste très risqué...



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 !



Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !