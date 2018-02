PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + VENDREDI 9 février CAGNES SUR MER



Je vous donnais mardi le tiercé dans l’ordre (308,00), le quarté (69,81) et mon tuyau gagnant !!! Mercredi malgré mon prono décapité par deux non partants et un distancé, je vous donne le tiercé dans l’ordre en 6 chevaux (83,90).



13 DULCINEE VRIE



Adore gagner !



12 DAVINA du CAPRE



A repris de la fraîcheur



18 BEAUTIFUL ELDE



Engagement en or !



8 COYOTE SLY



De bout en bout ?...



4 AIGLE de la VALLEE



Mon coup de cœur



3 BOXEUR d’OR



Va les mettre K.O. !!



5 CAMPO JOSSELYN



Course visée



15 URANUS DE VAL



Ma trouvaille à 90/1 !