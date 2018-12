Quinté + VENDREDI 14 Décembre – VINCENNES



J’ai le plaisir de vous donner mercredi le gros tiercé-quarté avec le gagnant à 17/1 et le 3e Aribo Mix que je voyais bien à 36/1 soit 262 euros de gains !!! Et courageusement, contrairement à mes confrères, j’avais rayé Bazire qui n’est pas dans le quinté !!

16 Bauloise HAUFOR Déclassée ! 14 Belle de Rossignol Va s’envoler !... 13 Baladin de Bray Il est « Bazirisé »... 6 BANCO DRY En plein boum ! 18 AKAYAMA Mon coup de cœur 60/1 15 ALL FEELING Lui aussi est déclassé 4 Bayahibé des Vents Mistral gagnant ?... 11 Ami de Clerlande Notre lyonnais...

Indice de confiance : 2/5



Conseils de jeu :



Base solide : 16 BALOISE HAUFOR (écart 0,0) 1er vendredi ! 1er mardi ! 4e mercredi.

Base moins solide : 14 BELLE DE ROSSIGNOL (écart 0,0) 1er samedi ! 3e dimanche. 3e mardi. 2e mercredi.

Favori douteux : 3 BALZAC car c’est ancien bon cheval n’a rien fait de bon depuis longtemps ! (écart 1) 2e vendredi. 4e samedi. 4e mardi.

Coup de cœur : 18 AKAYAMA (écart 3) 2e dimanche à 8/1 !

Tocard déniché derrière les fagots : 11 AMI DE CLERLANDE (écart 4) 5e vendredi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 77, écart maximum 134)

Regrets : 1 Au Nid de Gassard car il vient de battre de bonnes valeurs quinté à savoir Cash du Rib et Casimir de Survie (Écart 4) 5e jeudi. 5e samedi.

Cheval au nom rigolo : 2 brin de noblesse (écart 1) 5e à 41/1 dimanche ! 3e mardi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 18 AKAYAMA (écart 10)

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 2 BRIN DE NOBLESSE (écart 2) 5e à 41/1 dimanche. 5e lundi à 30/1.

La pêche à la ligne : AUCUNE (cela donnait le gagnant de lundi et le 2/4 de mardi)



MON ANALYSE :



16 BAULOISE HAUFOR : Cette star des tiercés de l’écurie Bigeon est complètement déclassée dans ce lot de chèvres... Et quand j’évoque les chèvres, je les rabaisse car le lot est très, très, très mauvais... Il est indigne d’un quinté parisien. Elle va donc se balader car elle peut gagner un autre quinté beaucoup plus relevé cet hiver !

14 BELLE DE ROSSIGNOL : Elle me plait bien car elle reste sur une magnifique fin de course. Elle découvre dans la foulée un engagement de rêve... Confiée au driver en grande forme (Lebourgeois), j’estime qu’elle va taper très fort ! Elle peut battre Bazire et compagnie...

13 BALADIN DE BRAY : Il risque d’être favori car il part devant et il est mené par la star Jean-Michel Bazire. Mais attention, c’est plus un cheval de province ou de petite piste à Vincennes... La grande piste avec sa montée n’est pas forcément sa tasse de thé... Malgré tout, en raison de la faiblesse du lot, c’est un petit soleil.

6 BANCO DRY : Lui aussi n’a pas la pointure pour la grande piste. Mais il a pour lui sa très grande forme ! Il vient d’aligner deux beaux succès. Comme la plupart de ses adversaires trottent à côté de leurs sabots, il dispose d’une première chance !

18 AKAYAMA : C’est la première fois que cela m’arrive de vous indiquer en coup de cœur un cheval que j’ai rayé tout de suite à la lecture des partants !!!!... Il faut dire qu’elle fait une énorme rentrée après un an et demi d’absence ! Elle devait pouliner mais elle est restée vide... Reprise à l’entraînement depuis le mois de septembre, on pourrait considérer qu’elle aura besoin d’une ou deux courses pour se remettre dans le bain... Mais... Ce n’est pas l’avis d’Alain Roussel. Depuis sa requalification en 1’14’’, il l’estime pratiquement revenue à 100%... De tels propos me mettent l’eau à la bouche car elle est tout simplement annoncée à 60/1 ! Alors je tente le coup de poker de ma vie ! Si vous pensez que je suis fou, vous avez raison ne me suivez pas... Mais si vous aimez le risque et si vous voulez tenter un gros coup alors foncez !...

15 ALL FEELING : Mes confrères n’en veulent pas car ils sont aveugles ! Sur l’ensemble de sa carrière, il est comme Bauloise complètement déclassé ! Il n’a pratiquement rien à battre. Il court toujours avec ses baskets et il a battu de bonnes valeurs quintés tels Vixel et Abydos du Vivier. Annoncé à 46/1, on va là aussi se faire plaisir !

4 BAYAHIBE DES VENTS : Il a l’avantage de rester sur une très belle performance sur cette même piste ! Il est en forme. Ce Belge semble en mesure de faire une petite blague à ses adversaires car il a la frite en ce moment !

11 AMI DE CLERLANDE : C’est un lyonnais. Je sais qu’il n’a pas du tout la pointure de la grande piste... Mais Jean Boillereau sait ce qu’il fait. Il ne monte pas à Paris sans espoir. En plus, il donne les commandes à une main experte sur ce parcours. L’engagement est bon. C’est la seule et unique chance de sa vie de faire l’arrivée d’un quinté à Paris... A lui de la saisir !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40).





