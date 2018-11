Quinté + Vendredi 16 novembre - Vincennes (nocturne)

Quinté + VENDREDI 16 NOVEMBRE – VINCENNES NUIT



J’affiche 55% de réussite en novembre !!

Attention la course a été visée par la famille Bigeon. Les deux écuries présente 4 partants pour en mettre au minimum 2 à l’arrivée et si possible un à la gagne !...



14 BRYSSEL Bolide viking déclassé 2 CLASSIC HAUFOR Course visée !!! 1 Cho Oyu Védaquais Reste sur 3 victoires !!! 10 SAHARA ONE Le + rapide de tous... 6 CARIOCA DE LOU Mon coup de cœur 25/1 8 CASH de l’ALBA Va nous payer « cash » 3 Choomy Deladou A-t-il ne niveau ?... 11 COSTA HAUFOR Course visée aussi

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 14 BRYSSEL (écart 0) 1er samedi ! 1er lundi ! 1er mardi ! 5e jeudi.

Base moins solide : 2 CLASSIC HAUFOR (écart 0) 1er vendredi ! 4e samedi. 4e jeudi.

Favori douteux : 3 CHOOMY DELADOU (écart 0,0) 2e mardi. 1er jeudi !

Coup de cœur : 6 CARIOCA DE LOU (écart 1) 2e à 15/1 samedi ! 3e à 14/1 mardi !

Tocard déniché derrière les fagots : 6 CARIOCA DE LOU (écart 0,0) 3e à 27/1 vendredi ! 1er dimanche à 15/1 ! 2e à 20/1 jeudi !

Chevaux à rayer : 9 CAPITAINE FRANCE (écart 58, écart maximum 134)

Regrets : 7 COCOTTE JOLIE (Écart 2) 5e à 70/1 lundi !!!

Cheval au nom rigolo : 7 COCOTTE JOLIE (écart 2) 3e à 27/1 vendredi ! 4e samedi. 3e lundi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 SAHARA ONE (écart 0) 4e samedi. 2e à 20/1 jeudi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 9 CAPITAINE FRANCE (écart 2) 5e à 70/1 lundi !

La pêche à la ligne : aucune ligne récente (cela donne le couplé placé de mardi, le gagnant Hopeless jeudi présent sur les deux lignes)



MON ANALYSE :



14 BRYSSEL : Ce petit bolide suédois sera l’une des grandes révélations de l’hiver. Ici, il est complètement déclassé aux gains. Il va doubler rapidement sa tirelire. C’est son plus facile tiercé de son programme pendant le meeting d’hiver. Il ne redoute que lui-même car B. Goop sait qu’il peut toujours faire une bêtise au départ. Avec l’aide de l’autostart, il devrait pouvoir se lancer sans trop de problèmes...

2 CLASSIC HAUFOR : Cette course est tout simplement son premier objectif de l’hiver. C’est en plus le plus riche et le mieux placé derrière l’autostart de tous les Bigeon ! La famille a tout mis en œuvre pour gagner ce tiercé mais il ne pensait pas avoir un épouvantail sur leur chemin...

1 CHO OYU VEDAQUAIS : Il vole de progrès en progrès en alignant trois victoires consécutives mais dans des lots de moindre facture. La forme est là. Il a tiré le un à la corde pour bien se caler le long du rail sur le tourniquet de la petite piste. C’est un Duvaldestin, on lui doit donc le respect !

10 SAHARA ONE : c’est tout simplement le plus rapide de tous. Il reste malgré tout piégé à la corde en seconde ligne derrière les trois favoris qui vont l’aspirer... Son driver va devoir profiter de la moindre occasion pour le décaler vers l’extérieur s’il veut avoir une chance de finir dans le tiercé... Sinon il restera 4e...

6 CARIOCA DE LOU : Très ménagé, ce bon cheval est tenu en très haute estime par la famille Abrivard ! Le cheval a été volontairement déclassé aux gains pour réaliser un très bel hiver. Normalement, son entraîneur pensait le voir partir en seconde ligne et il affichait malgré tout une certaine confiance en disant « il va rouler » ! La bonne surprise pour lui, c’est que son cheval se retrouve devant ! Alors vous pensez qu’il va en profiter pleinement ! J’en fais donc mon coup de cœur !!!

8 CASH de l’ALBA : William Bigeon a lui aussi visé la course et c’est de loin le meilleur et le plus prêt des deux de l’écurie au départ ! Initialement, il courait pour gagner mais il risque de tomber sur un os suédois... Malgré tout, on sait qu’il va se livrer à fond...

3 CHOOMY DELADOU : ma célèbre loupe a survolé plusieurs fois son papier et elle m’est revenu de chaque vol en faisant la gueule... Normalement, j’aurai dû l’écouter et l’écarter... Maintenant, ce qui m’encourage à me couvrir c’est qu’il est confié à la star Jean-Michel Bazire... Son entraîneuse affiche une certaine confiance. Alors je me couvre mais franchement, je crois que l’animal est barré pour le tiercé...

11 COSTA HAUFOR : J’ai failli vous l’indiquer en coup de cœur ! Mais je pense que sa cote sera moindre que celle de Carioca. Il faut savoir qu’elle a été réservée pour le meeting. Elle se présente ici au top de ses gros moyens. Elle court normalement pour gagner. Maintenant, sa position en seconde ligne m’embête un peu. Par contre, elle s’élance dans le dos de son compagnon de box. Son driver va donc s’appliquer à suivre Classic tout en tentant de garder dans la « boîte » Sahara One afin de faciliter la tâche de l’équipe Bigeon... C’est mon scénario à moi…



Résultats :



Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1.





