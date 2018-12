Quinté + VENDREDI 21 Décembre – VINCENNES



Je vous donnais samedi le tiercé-quarté en 5 chevaux seulement, le quinté avec mon coup de cœur 4e à 29/1 !! Je vous donnais le tiercé de lundi et carrément le quinté de mardi avec mon coup de cœur 5e ! Jeudi on touche le tiercé-quarté !



Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



2 ELLIEANN Pour un coup d’éclat 11 Nancy América Au top 4 CHISTERA Mon coup de cœur 22/1 10 Contrée d’Erable De bonnes lignes 7 CLASS ACTION Oui avec JMB 18 CADIX « Bel » engagement ! 9 Cayenne de Houelle Un vrai roc ! 17 COMEDY JET TOUT OU RIEN

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 11 NANCY AMERICA (écart 0,0,0,0) 1er samedi ! 1er dimanche ! 2e mardi. 2e jeudi.

Base moins solide : 10 CONTREE d’ERABLE (écart 0) 3e samedi. 1er jeudi.

Favori douteux : 14 CLEDRE DE l’AIROU (écart 2) 5e à 67/1 dimanche !

Coup de cœur : 4 CHISTERA (écart 1) 4e à 29/1 samedi ! 5e mardi à 10/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 2 ELLIEANN (écart 2) 2e à 33/1 dimanche !

Chevaux à rayer : 8 CALLAS DU BOUFFEY (écart 80, écart maximum 134)

Regrets : 5 COSTA HAUFOR même si c’est une Bigeon elle ne m’impressionne pas (Écart 2) 3e à 52/1 dimanche !

Cheval au nom rigolo : 18 cadix (écart 6)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 13 REINE DU ZACK (écart 0) 3e samedi. 2e jeudi.

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 4 CHISTERA (écart 7)

La pêche à la ligne : Vincennes 6 décembre : 1er Nancy America, 2e Contrée d’érable, 3e Bahamas Quick, 5e Cayenne de Houelle, 6e Costa Haufor



MON ANALYSE :



2 ELLIEANN : j’adore les belle suédoises ! Avec elle, je tente un grand coup de poker ! Je la mets en tête. C’est un petit bolide dans son pays même si elle n’a pas encore la pointure classique. Elle débarque en France dans l’ambition de gonfler son compte en banque ! Elle peut faire un truc dans un lot très ouvert puisqu’elles sont au moins 15 à avoir une chance de figurer à l’arrivée !

11 NANCY AMERICA : Elle vient de gagner avec panache la course référence ! Ce jour-là, elle a déballé sa classe de façon impressionnante... Franck Nivard va en profiter pour tenter de doubler la mise. Elle a le dessus sur les françaises, c’est certain !

4 CHISTERA : J’en fais mon coup de cœur car je ne comprends pas du tout sa cote annoncée à 22/1 ! On dirait que mes confrères n’ont pas vu le style autoritaire de son récent succès dans un quinté référence ! Ce jour-là, elle m’a beaucoup plu. Elle sait aller vite en gardant ses chaussures. Elle a déjà battu deux fois Coumba Kuky qu’elle retrouve. Cela vaut le coup de tenter quelque chose avec elle...

10 CONTREE d’ERABLE : Elle a fini dans le dos de la favorite Nancy tout en dominant nettement une bonne partie de ses rivales du jour. La logique voudrait qu’elle finisse encore dans le dos de l’Américain. C’est une bonne base aussi.

7 CLASS ACTION : Plus brillante que tenace, elle vient de montrer récemment son vrai visage. Avec Jean-Michel Bazire aux commandes elle va tenter de faire un truc pour gagner... Mais je ne m’emballe pas trop car elle nous a souvent déçus dans le passé... Chat mouillé craint l’eau...

18 CADIX : C’est peut-être la plus belle pour aller jouer... Sa musique n’est pas parfaite mais je sais que son équipe a fait de cette course son objectif de l’hiver... C’est son petit prix d’Amérique à elle toute seule... On ne va donc pas lui gâcher son plaisir... A jouer sans modération...

9 CAYENNE DE HOUELLE : Elle peut se venter d’avoir battu la grande favorite Nancy America ! C’est une sacrée performance et une très belle ligne. Elle répète ses courses. C’est un roc. Elle va défendre dignement notre argent en tentant de s’échapper dès le départ...

17 COMEDY JET : Avec elle, c’est tout ou rien. Après trois victoires consécutives, elle vient d’exploser en se faisant distancer. Comme il s’agit d’un quinté, la pression peut la stresser... Sage, elle peut mettre tout le monde d’accord. C’est plus un coup de poker.



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1. Dimanche 9 : tiercé (38,60), tuyau 2e à 8/1. Mercredi 12 : tiercé (169,80), quarté (92,40). Samedi 15 : tiercé (4,70), quarté en 5 (15,47), quinté (22,80), tuyau 4e à 29/1 ! Lundi 17 : tiercé. Mardi 18 : tiercé (20,30), quarté (30,81), quinté (19,81), tuyau 5e à 10/1 ! Jeudi 20 : tiercé (10,00), quarté (17,29).





