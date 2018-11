Quinté + Vendredi 23 novembre - Vincennes (Nocturne)

Quinté + vendredi 23 NOVEMBRE – VINCENNES NUIT



Je vous donne mercredi le tiercé dans l’ordre !



16 DUDU du NOYER Course visée avec JMB 12 DUEL DU GERS De mieux en mieux ! 8 Dauphin du Maxfran Va répéter avec Nivard 15 DESTIN CARISAIE Préparé pour 10 DREAMER BOY Adore gagner ! 6 DROIT d’AUTEUR Va prendre ses 10% 13 DUC DU LUPIN Un vrai « gentleman » 7 DAYLAN WINNER Driver en grande forme

Indice de confiance : 3/5



Conseils de jeu :



Base solide : 16 DUDU DU NOYER (écart 2) 2e vendredi. 5e samedi. 4e dimanche. 3e mardi.

Base moins solide : 12 DUEL DU GERS (écart 1) 4e samedi. 2e dimanche. 1er lundi ! 1er mardi ! 1er mercredi !

Favori douteux : 14 defi pierji (écart 1) 2e lundi. 2e mardi. 4e mercredi.

Coup de cœur : 15 DESTIN CARISAIE (écart 8)

Tocard déniché derrière les fagots : 7 DAYAN WINNER (écart 2) 5e lundi.

Chevaux à rayer : AUCUN (écart 66, écart maximum 134)

Regrets : 1 DAGUET NORMAND (Écart 1) 1er à 20/1 samedi ! 4e mercredi.

Cheval au nom rigolo : 16 DUDU DU NOYER (écart 10)

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 dorus well(écart 2) 4e vendredi. 4e dimanche. 1er mardi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 DAGUET NORMAND (écart 4) 4e samedi.

La pêche à la ligne : Vincennes 5 novembre 1er Duel du Gers, 2e Dauphin du Maxfran, 3e Droit d’auteur, 4e Daguet Normand (cela donnait le 2/4 de mardi et on trouve le tocard de jeudi à 100/1)



MON ANALYSE :



16 DUDU DU NOYER : Il découvre l’engagement de sa vie et son entourage fait appel à Jean-Michel Bazire pour mettre tous les atouts dans son jeu ! Je pense que l’on tient là le gagnant !

12 DUEL DU GERS : Il vient de gagner la course référence. Depuis, il est encore monté en puissance. Son entourage est chaud-bouillant ! Il court aussi pour la gagne !

8 DAUFIN DU MAXFRAN : Il vient de faire jeu égal avec Duel en finissant dans son dos. La perf est très belle. Confié encore une fois à Franck Nivard, il va sucer encore les roues du gros favori.

15 DESTIN CARISAIE : J’en fais mon coup de cœur car je sais que son entraîneur a visé la course de longue date. C’est son premier objectif du meeting. Son équipe a tout mis en œuvre pour l’amener au top ! Eric Raffin devait mener un autre favori, il le choisit... C’est un signe supplémentaire très encourageant...

10 DREAMER BOY : Les Dreux ne sont plus comme avant. Avec lui, Yvon va tenter de se rappeler à notre bon souvenir cet hiver. Son cheval aime gagner. Il semble avoir la pointure du lot. Je prends.

6 DROIT d’AUTEUR : 3e de la course référence, il va encore une fois se montrer à la hauteur même s’il paraît nettement barré pour la gagne ! J’aime son nom. Je le sens bien.

13 DUC DU LUPIN : Son papier ne m’emballe pas plus que cela. Ce qui me plait, c’est son élevage et son écurie. L’équipe a toujours réalisé de formidables performances depuis des années dans les quintés ! Alors on ne change pas une équipe qui gagne. Je le vois réaliser un bel hiver...

7 DAYAN WINNER : Je l’ai finalement préféré à Daguet Normand car il est plus rapide que lui. En plus son habile entraîneur présente deux chevaux au départ et c’est le meilleur des deux. On n’engage pas deux cartouches sans avoir l’ambition d’en mettre une dans le mille ! Alors attention ! Ce qui a fait aussi pencher la balance, c’est son driver (Lebourgeois) en grande forme !





