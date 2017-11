PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + Vendredi 3 novembre Vincennes-nuit



J’indiquais samedi le tiercé dans l’ordre et le quinté en 5 chevaux avec tuyau gagnant ! Mercredi on rajoute 523 euros de gains avec le tiercé dans l’ordre, le quarté et le quinté !







7 VOCEAN du JAAR

Bazire veut gagner !

14 VALFLEURY

Le meilleur du lot

3 AGUERO de Joudes

Le mieux placé

9 AZAFRAN

En constants progrès

5 ARIANE d’ARRY

Mon coup de cœur

11 VARCOROSO

La star de l’été !

4 VALMAYOR

En regain de forme !

8 AURA NORMANDE

Capable de surprendre