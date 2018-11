Quinté + Vendredi 30 novembre - Vincennes (Nocturne)

14 DIAMS de Bassière JMB encore favori ! 7 DOLLAR GEDE La grande forme ! 3 DIAMOND CHARM Tout ou rien ! 6 DON SALLUSTE Mon coup de cœur 16 DESTIN d’HAUFOR Sa course de l’hiver ! 12 DARWIN STAR Le + rapide de tous ! 8 DREXEL Très chuchoté 1 DESIR DU GITE Ma grande trouvaille !

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + VENDREDI 30 NOVEMBRE – VINCENNES NUITJe vous donnais le quinté de mardi et le gros tiercé de mercredi (142,50) ! La forme est revenue !Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 14 DIAMS DE BASSIERE (écart 3) 3e vendredi.Base moins solide : 7 DOLLAR GEDE (écart 5)Favori douteux : 2 DEUS EX MACHINA (écart 0) 4e mercredi. 1er samedi ! 2e mercredi.Coup de cœur : 6 DON SALLUSTE (écart 0) 3e à 14/1 dimanche. 3e mercredi !Tocard déniché derrière les fagots : 1 DESIR DU GITE (écart 0,0) 5e lundi ! 1er à 15/1 mercredi !Chevaux à rayer : AUCUN (écart 68, écart maximum 134)Regrets : 15 DEXTER DE VANDEL car il a forcément visé la course avec ses gains... (Écart 1) 4e mercredi. 1er à 20/1 dimanche ! 4e lundi.Cheval au nom rigolo : 6 DON SALLUSTE (écart 1) 2e lundi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 12 DARWIN STAR (écart 6)Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 5 DUO à l’OLIVERIE (écart 8)La pêche à la ligne : Pas de ligne parlante.MON ANALYSE :14 DIAMS DE BASSIERE : C’est amusant car Jean-Michel Bazire et Y. Lebourgeois échangent leurs chevaux avec qui ils viennent de gagner ! Le choix de JMB semble déterminant puisqu’il le préfère à Dollar ! L’engagement est bon. Le cheval monte en puissance au bon moment. Il vient de fraîchement battre son record. Tous les feux sont au vert...7 DOLLAR GEDE : Il reste donc sur un très beau succès avec la star Bazire sur son sulky ! Il enchaîne avec un autre driver en grande forme depuis plusieurs semaines. Je crois que l’on va vers un joli duel !3 DIAMOND CHARM : Certains de mes confrères l’estiment à juste titre déclassé ! C’est vrai qu’il est en retard de gains et qu’il est en forme. Mais dernièrement, il avait course gagner lorsqu’il a fait un caprice en plongeant subitement pour prendre le galop... Ce genre de mauvais caractère peut donc se reproduire à tout moment. Vous pouvez le jouer gagnant mais il ne faut pas en faire une base !6 DON SALLUSTE : Il est l’heure Monseigneur... de le jouer !... Un petit clin d’œil à Louis de Funès dans l’espoir de gagner beaucoup d’écus avec lui ! Il a tout pour plaire. C’est pour cela que je vous l’indique en coup de cœur ! Son nom me fait rire et son palmarès m’enthousiasme ! C’est un gagnant dans l’âme (5 victoires en 6 sorties)... Autant dire qu’il peut gagner à une cote spéculative puisque mes confrères détournes vos devises vers les autres gros favoris...16 DESTIN d’HAUFOR : à l’image des Bigeon, il a raté son début de meeting en décevant récemment. Malgré tout, il faut le reprendre car il est évident qu’il a été préparé pour cet objectif... C’est la course de sa vie ! Je pouvais vous l’indiquer en tête mais son entraîneur craint qu’il ne soit pas encore à 100%... Cela modère mon enthousiasme...12 DARWIN STAR : C’est tout simplement et de loin le plus rapide du peloton en 1’12’’8 alors que bon nombre de ses rivaux ne trottent qu’en 1’14’’... L’engagement est bon. Le driver est expérimenté. Il détient à mon sens une chance régulière.8 DREXEL : Il est chuchoté dans les écuries car il est estimé. Il a été préparé pour doubler ses gains cet hiver. Maintenant, son mentor estime qu’il manque encore d’une course pour tenter de gagner mais il se voit bien dans le club des 5... Je m’en méfie...1 DESIR DU GITE : B. Goop vient de me permettre de vous donner un gros gagnant dans un très récent quinté ! Il a gagné en portant le numéro 1... Signe du destin, il retire le numéro 1... Et vous savez que j’écoute les signes... Alors j’en fais mon coup de folie... N’oubliez pas qu’il y a souvent des surprises dans les quintés. Souvenez-vous des tocards de la semaine dernière…Résultats :Novembre : vendredi 2 : tiercé (36,30). Samedi 3 : tuyau 4e à 10/1. Dimanche 4 : tuyau 4e à 10/1. Lundi 5 : tuyau 4e à 14/1. Mardi 6 : tiercé (155,90), quarté (266,37), quinté (478,00), tuyau gagnant à 17/1 ! Mercredi 7 novembre : tiercé ordre (136,80), quarté (117,00), tuyau 2e à 31/1 ! Jeudi 8 : tiercé (22,50). Vendredi 9 : tiercé ordre (576,50) ! Samedi 10 : tiercé (60,00), quarté (106,60) en 4 chevaux, quinté (263,40), tuyau 2e à 15/1 !! Lundi 12 : tiercé (30,20), quarté (125,20). Mardi 13 : tiercé (22,80), quarté (35,75), tuyau 3e à 14/1. Dimanche 18 : tiercé (26,70), quarté (9,10), quinté (5,20). Mardi 27 : tiercé (29,20), quarté (32,37), quinté (66,80). Mercredi 28 : tiercé (142,50), tuyau 3e. Jeudi 29 : tuyau 5e.