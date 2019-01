Quinté + Vendredi 4 janvier - Deauville

12 MAGICAL FOREST Mon coup de cœur 11 Youmakemecrazy Cherche son tiercé ! 9 PRETORIO Adore le sable ! 5 GODERVILLE Très généreuse... 13 AS des FLANDRES Des atouts maîtres ! 15 Combat des Trente Au top de son art ! 1 SMART WHIP Supplémenté !!! 3 MISTER SMART Les a tous battu !!

Pronostic gratuit Jean-Marc RoffatQuinté + Vendredi 4 janvier 2019 – DeauvillePour le réveillon je vous ai offert ce lundi le tiercé dans l’ordre, le quarté dans l’ordre et le quinté pour 513 euros de gains !!En 2018 j’ai eu le plaisir de vous avoir offert la possibilité de toucher 23.421 euros de gains soit une moyenne de 1951 euros par mois ! Mon plus gros mois reste le mois d’août 2018 !Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...Retrouvez la version télévisée commentée par Jean-Marc Roffat sur ce lien : https://www.facebook.com/profile.php?id=100018178546975 Indice de confiance : 3/5Conseils de jeu :Base solide : 11 YOUMAKEMECRAZY (écart 0,0,0) 1er mardi ! 4e mercredi. 4e jeudi.Base moins solide : 9 PRETORIO (écart 0) 3e jeudi.Favori douteux : 7 BOWL qui a mon sens n’a pas la pointure d’un quinté (écart 0) 5e jeudi.Coup de cœur : 12 MAGICAL FOREST (écart 0,0) 5e mercredi. 2e à 21/1 jeudi !Tocard déniché derrière les fagots : 15 COMBAT DES TRENTE (écart 1) 1er à 26/1 mercredi !!!Chevaux à rayer : AUCUN (écart 86, écart maximum 134)Regrets : 8 TOUCHTHESOUL car jockey confiant (écart 3)Cheval au nom rigolo : 2 MAX LA FRIPOUILLE (écart 0) 3e jeudi.Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 10 SPIRIT’S REVENCH (écart 1) 1er à 26/1 mercredi !!!Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 16 QUANTIVATOR (écart 3)La pêche à la ligne : Deauville 29 novembre : 1er Mister Smart, 2e Youmakemecrazy, 3e Smart Whip, 4e Goderville (Les 3 indiqués sont dans le quinté de jeudi)Résultats :Janvier : mercredi 2 : tuyau 5e. Jeudi 3 : tiercé (60,00), quarté (24,44) en 6, quinté en 7 (20,40), tuyau 2e à 21/1 !