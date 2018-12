Quinté + Vendredi 7 décembre - Vincennes (nocturne)

Quinté + VENDREDI 7 Décembre – VINCENNES nuit



Suivez-moi tous les matins sur Lyon 1ère 90.2 fm à 6h15 , 7h15, 8h15, 9h15, 10h15 et 11h15...



Attention quinté piège avec grosses surprises à l’arrivée !!!!

2 DAYTON Mon coup de cœur ! 6 DORADO BELLO Récent facile gagnant 8 DON CAMARO Bien placé devant... 9 DIOCLES Entraîneur très chaud 14 DERBY CASH Il a de la classe 13 DEVIL OR ANGEL Va sortir ses ailes... 5 DAD DU CEDRE Course visée ! 12 Dreamer de Chenu Il « bulle » avec Bazire

Indice de confiance : 0/5



Conseils de jeu :



Base solide : 6 DORADO BELLO (écart 3) 5e samedi. 3e dimanche.

Base moins solide : 8 DON CAMARO (écart 0,0) 2e dimanche. 4e mardi. 1er jeudi !

Favori douteux : 12 DREAMER DE CHENU (écart 0,0) 3e mercredi. 5e jeudi.

Coup de cœur : 2 DAYTON (écart 1) 3e vendredi à 10/1 ! 1e à 7/1 samedi ! 5e mercredi à 13/1.

Tocard déniché derrière les fagots : 5 DAD DU CEDRE (écart 3) 4e à 57/1 lundi !

Chevaux à rayer : 1 DARKO DES BROUSSES avec un record de fer à repasser en 1’17’’8 !... (écart 73, écart maximum 134)

Regrets : 10 DELICE ANGEVIN que je sens bien mais sa position derrière Darko qui sera très lent au départ me refroidit beaucoup... Il risque de reculer avec son adversaire dès le départ... (Écart 0,0) 1er mercredi ! 5e jeudi.

Cheval au nom rigolo : 4 DA VINCI BOND (écart 1) 3e vendredi ! 1er samedi ! 2e lundi. 3e mercredi.

Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 11 damour jiel (écart 5) 4e vendredi. 3e samedi !

Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop que l’on peut tenter d’écarter : 1 DARKO DES BROUSSES (écart 1) 1er mercredi.

La pêche à la ligne : Enghien 22 octobre : 1er Derby cash, 6e Devil Or Angel



MON ANALYSE :



2 DAYTON : Ce mauvais quinté a des allures de quarté+ régional... Pourtant, nos dirigeants ont un nombre de supers courses à nous proposer sauf ce soir... C’est indigne de nous présenter un tel lot. Cela ne donne pas envie de jouer ! Malgré tout, j’ai un coup de cœur pour lui. C’est le seul et unique a avoir une expérience internationale ! C’est donc un dur à cuire ! Il est idéalement bien calé à la corde derrière les ailes de l’autostart. Tous les feux sont au vert !

6 DORADO BELLO : Il vient de sa balader dans un lot tout aussi nul... Comme il n’a pas grand-chose à battre parmi toutes les chèvres au départ, on peut envisager de le voir doubler la mise ! Je spécule en le jouant battu mais c’est la base de la course.

8 DON CAMARO : Je vous rappelle à chaque course derrière l’autostart qu’il faut à tout prix jouer en priorité les chevaux de la première ligne de 1 à 9... J’applique donc ma bonne méthode. Le cheval est bien. Il a un bon driver aux commandes. Il semble en mesure de viser le tiercé...

9 DIOCLES : Son papier n’a rien d’extraordinaire et sa musique ne donne pas envie de danser... Maintenant, je me dois de le mettre très haut car j’ai appris que son entraîneur est chaud-bouillant... J’écoute donc le chant des sirènes. Son numéro 9 tout à l’extérieur peut lui barrer le chemin du succès car il va brûler du carburant au départ et peut avoir un coup de pompe surtout si les gilets jaunes bloquent la station-service... LOL

14 DERBY CASH : Il est visiblement en retard de gains. Il vaut largement les chevaux plus riches en première ligne. Maintenant, sa position derrière l’expose à tous les aléas du peloton. Malgré tout, il paraît détenir une première chance.

13 DEVIL OR ANGEL : Cet ange me plait. J’aurais été plus chaud s’il partait en première ligne. Là, il va devoir pianoter pour se sortir des pièges du peloton. Il n’est pas loin de valoire Derby Cash. On peut donc le tenter sur quelques tickets...

5 DAD DU CEDRE : Son papier n’a franchement rien d’emballant. Ce n’est pas un foudre de guerre. Maintenant, deux choses attirent mon attention et mettent tous mes sens en alerte ! Premièrement c’est le plus riche du lot. C’est donc l’engagement de sa vie. Deuxièmement, il est piloté par l’homme qui a gagné brillamment le prix d’Amérique comme je vous l’avais pronostiqué. Sa position en première ligne est un gros atout. C’est de lui que peut venir la surprise !

12 DREAMER DE CHENU : Je me suis fait souffrance pour le glisser dans ma sélection. J’ai failli l’écarter car son papier se résume en un seul et unique mot : nul ! Mais dans ce genre de course de chèvres, la main de Jean-Michel Bazire peut faire la différence. JMB va malgré tout devoir faire des miracles avec lui... Mais nous savons que c’est un magicien. Les chercheurs d’or vont le rayer d’un trait de plume !



Résultats :



Décembre : samedi 1er : tuyau 1er à 7/1. Dimanche 2 : tiercé (4,60). Lundi 3 : tiercé (11,20), quarté (90,74) avec cheval à 57/1. Mercredi 5 : tuyau 5e à 13/1.

Novembre : 2.745 euros de gains !

Octobre : 1843 euros de gains.

Septembre : 1.584 euros de gains !

Août : 3.327 euros de gains dont deux gros tiercés dans l’ordre et un quarté dans l’ordre !





