Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + dimanche 17 JUIN – CHANTILLY



PRIX DE DIANE !!!



Je vous ai indiqué 8 tiercés sur 12 avec : Lundi c’est reparti avec le tiercé dans l’ordre et le quarté !! Mardi encore le tiercé ! Mercredi de nouveau le tiercé dans l’ordre (917 euros à lui tout seul) !!! Vendredi toujours le tiercé + le quarté avec tuyau 2e !







8 LUMINATE



Mon coup de cœur



1 SHAHNAZA



Probable championne



3 LAURENS



La rose vise l’Arc !!!



2 HAPPILY



Encore dans le Mille ?



11 WITH YOU



La griffe de Freddy !!!



7 AMAZING LIPS



Pasquier veut gagner



4 CASTELLAR



La préférée des Laffon



5 HOMERIQUE



Très, très estimée !!!



Indice de confiance : 5/5