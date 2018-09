Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + dimanche 2 SEPTEMBRE - CRAON



Finale du trophée vert sur l’herbe...



18 BUGSY MALONE

L’épouvantail !

15 Blues des Landiers

Préparé pour...

7 ASTOR DE ROZOY

Nivard très confiant !

3 CROIX du BUISSON

Cadette redoutable

8 BINGO d’ATTAQUE

Mon coup de cœur 20/1

10 UTILE LEBEL

Engagement en or...

2 BLACKARO

Véritable métronome

13 USTANG LUDOIS

De belles lignes

Indice de confiance : 5/5







Conseils de jeu :



Base solide : 18 BUGSY MALONE (écart 0,0,0,0) 5e dimanche. 2e lundi. 1er mardi ! 1er samedi !



Base moins solide : 15 BLUES d’OURVILLE (écart 3) 1er lundi !



Favori douteux : 4 BEBERT EXPRESS (écart 9)



Coup de cœur : 8 BINGO d’ATTAQUE (écart 2)



Tocard déniché derrière les fagots : 13 USTANG LUDOIS (écart 0,0,0,0) 3e à 15/1 dimanche. 4e lundi. 2e mardi ! 5e à 25/1 samedi.



Chevaux à rayer : 5 ATOLL DANOVER (écart 3, écart maximum 134)



Regrets : 9 VANAE DES VOIRONS (écart 9)



Cheval au nom rigolo : 6 UN DIABLE BLANC (écart 0,0) 4e à 15/1 dimanche. 3e mardi. 4e à 25/1 samedi.



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop 16 BON COPAIN (écart 3) 4e à 15/1 dimanche.



MON ANALYSE :



Bon, je vais essayer de conjurer le signe indien en brisant mon petit écart depuis mardi. Là, je suis chaud. BUGSY MALONE est imbattable. Il tue le suspense car il est maillot vert du trophée sur l’herbe et veut aussi grignoter la finale ! BLUES DES LANDIERS a été spécialement affûté pour l’objectif de fin d’été avant de viser Paris à l’automne et cet hiver. ASTOR DE ROZOY est de très, très loin la meilleure chance du premier poteau. Franck Nivard, héros que quinté de ce samedi, se voit à coup sûr dans les 3 ! Il se met même second dans son propre prono ! CROIX DU BUISSON est à surveiller de très près car cette cadette vient de briller dans un bien meilleur lot. Elle dégringole de catégorie. Ses chances sont évidentes et pourtant mes confrères l’annoncent à 22/1 ! A vous d’en profiter. 8 BINGO d’ATTAQUE est mon surprenant coup de cœur à 30/1. Moi-même, j’en suis le premier surpris. Mais je me suis laissé convaincre par l’enthousiasme de son driver. Ce dernier estime que le cheval pouvait finir 3e récemment dans un très bon lot ! Là, il se voit dans les 5. Je vous ai prévenus ! UTILE LEBEL découvre son meilleur engagement de l’été et de l’année. Ce serait bête de le rater ! BLACKARO est très régulier mais il a été victime d’un coup de sans lors de sa dernière course. Ce n’est pas la meilleure façon de se préparer. Sur sa valeur, la 5e place peut lui revenir. USTANG LUDOIS me plait car il va partir à belle cote alors qu’il réalise un été magnifique. Il figure dans de bons lots et répète toutes ses courses. La surprise doit venir de lui !