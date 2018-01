PRONOSTIC GRATUIT JEAN-MARC ROFFAT



Quinté + dimanche 7 JANVIER



VINCENNES



2.162 euros de gains en décembre, c’était mon cadeau pour passer de bonnes fêtes ! Le début d’année est plus laborieux, mais cela va revenir !



1 CARABINERI



Sa + facile course



9 AFGHAN BARBES



Véritable métronome



8 COBRA BLEU



Reprend du mordant !



3 CAID GRIFF



Mon coup de cœur



12 IN VAIN SUND



Un tout bon mais...



7 UNERO MONTAVAL



Nivard est confiant



14 BEL AVIS



Bazire capable de tout



13 ROMANESQUE



Pour la surprise