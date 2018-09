Pronostic gratuit Jean-Marc Roffat



Quinté + jeudi 13 SEPTEMBRE - AUTEUIL



J’affiche 55% de réussite en septembre ! On dépasse désormais la barre des 1.129 euros de gains (de quoi rembourser votre rentrée) ! Ce mardi, je donne le tiercé, quarté, quinté (197 euros de gains) avec mon coup de cœur 2e à 22/1 !



8 EPI SACRE

Semble surdoué...

2 Cocolegustachocho

Le + expérimenté

17 PEACE MAKER

Les + belles lignes !

7 SKINS ROCK

La + belle musique !

15 AUGUSTINI

Mon coup de cœur 17/1

12 WANKA TANKA

Je le sens bien

10 ESPOIR d’AINAY

Rêve de se révéler...

9 ELLIPSE

Gros potentiel

Indice de confiance : 1/5







Conseils de jeu :



Base solide : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0,0) 3e jeudi. 2e vendredi. 1er samedi ! 1er mardi ! 4e mercredi.



Base moins solide : 17 PEACE MAKER (écart 2) 1er jeudi ! 5e vendredi. 4e lundi.



Favori douteux : 16 CANDOS n’a rien montré et il figure dans de nombreuses sélections même en tête (écart 2) 1er dimanche ! 5e lundi.



Coup de cœur : 15 AUGUSTINI (écart 0,0,0) 5e à 26/1 jeudi ! 1er samedi à 7/1 ! 3e à 8/1 lundi. 2e mardi à 22/1 ! 4e mercredi.



Tocard déniché derrière les fagots : 12 WANKA TANKA (écart 2) 4e à 20/1 dimanche ! 5e à 30/1 mercredi !



Chevaux à rayer : AUCUN (écart 15, écart maximum 134)



Regrets : 1 JANIDEX (écart 0) 4e samedi. 2e mercredi.



Cheval au nom rigolo : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 0) 1er samedi ! 1er mercredi !



Cheval le + rapide au trot/ le + riche au galop : 2 COCOLEGUSTACHOCHO (écart 2) 5e vendredi. 1er samedi ! 1er lundi !



Dur, dur pour le moins rapide au trot ou le moins riche au galop (nouvelle rubrique d’un cheval n’ayant pas forcément de grosses chances que l’on pourrait écarter) : 16 CANDOS (écart 0) 5e lundi. 5e mercredi.



MON ANALYSE :



8 EPI SACRE : J’en fais mon favori car c’est à mes yeux le meilleur des trois Cottin. Il reste sur deux beaux succès. Il revient de vacances pour profiter pleinement de sa fraîcheur. Son entraîneur a visé la course. C’est lui le patron !



2 COCOLEGUSTACHOCHO : C’est la très grande révélation de l’année sur les balais à ce niveau ! Il nous revient avec les mêmes ambitions. Avec lui, on sait qu’il a largement la pointure de gagner une telle course. Jouez le et criez après le poteau Coco-rico !



17 PEACE MAKER : Comme celui qui a le look, il dispose d’une très belle expérience dans les quintés. J’estime d’ailleurs que le handicapeur lui donne la course avec ce poids plume. Il va obligatoirement gagner son tiercé avant la fin de l’année !



3 SKINS ROCK : c’est la plus belle musique du peloton. Il ne s’avoue jamais battu et il aime finir sur les autres. Ce comportement est parfait pour réussir à un tel niveau. On peut y croire.



15 AUGUSTINI : tous mes confrères vous vantent les mérites de Janidex en négligeant mon coup de cœur ! Moi, j’ai la bonne habitude de faire le papier au millimètre. Ma loupe me démontre qu’il est avantagé de 7 gros kilos sur Janixe qu’il a battu à Dieppe en lui rendant un kilo. Si l’on voit l’as, on se doit de mettre mon 15 à 7 longueurs devant ! Vous me suivez ?...



12 WANKA TANKA : C’est bizarre, mais mon intuition m’oblige à vous l’indiquer... Il galope dans ma tête... Il fait le tour de mon cerveau et revient sans cesse... Bizarre, j’ai dit bizarre ?...



10 ESPOIR D’AINAY : Ce cheval a montré un certain talent. Il semble estimé puisqu’il va suivre le programme « classique » des gros quintés de l’automne. Son entraîneur veut le tester pour savoir s’il a bien la pointure. Tout son futur programme se joue sur cette course !



9 ELLIPSE : J’ai bien fait son papier et il me semble posséder le potentiel nécessaire pour bien faire à ce niveau. Maintenant, il doit le prouver car c’est sa plus dure course de sa carrière. Allez courage !



J’ai donc pris le risque calculer de ne pas mettre GODERVILLE et surtout DE BON ALOI car j’ai encore en travers leurs dernières courses. Pour l’Aloi, je vous avais prévenu que c’était le favori douteux. Car c’est lui qui décide s’il se livre ou non...



Résultats :



Septembre : dimanche 2 : tiercé (23,80). Lundi 3 : tiercé ordre (217,10), quarté (96,59), quinté (131,80), tuyau 4e à 17/1. Mercredi 5 : tiercé ordre (26,80), quarté ordre (180,57), quinté (19,20), tuyau 5e à 20/1 !! Jeudi 6 : tiercé dans l’ordre en 3 chevaux (160,60), tuyau 5e à 26/1 ! Vendredi 7 : tiercé (19,30). Samedi 8 : tiercé ordre (81,90), tuyau gagnant à 7/1 ! Lundi 10 : tuyau 3e à 8/1 ! Mardi 11 : tiercé (41,10), quarté (65,91), quinté (90,40), tuyau 2e à 22/1 ! Mercredi 12 : tuyau 4e.